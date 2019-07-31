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31.07.2019 04:36
Рубрика: В мире

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Об этом он заявил во время выступления в Вашингтоне, отметив, что ближайшая пятница ознаменует собой официальное прекращение действия договора, пишет РИА Новости.

Болтон также отметил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен, поскольку имеет ряд недостатков. И хотя пока никаких решений не принято, политик считает маловероятным его продление. "Зачем продлевать ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?", - заявил Болтон.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Напомним, что ДРСМД был заключен в 1987 году между США и СССР. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора, обвинив при этом Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В марте президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Что же касается СНВ-3, то этот договор, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим между Россией и США об ограничении вооружений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года. Пока Вашингтон не объявлял, намерен ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

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В мире США Россия и США Договор об СНВ Выход США из договора о РСМД
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