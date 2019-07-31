Древнегерманское подворье и славянскую деревню воссоздадут в Беловежской пуще

Чем дальше в лес, как напутствует народная мудрость, тем больше удивительных открытий готовит просвещенный век. Убедиться в этом предлагают и очередные археологические находки, которыми готова щедро поделиться многовековая история Беловежской пущи.

В национальном белорусском парке, информирует БЕЛТА, началась подготовка к строительству второй очереди исторического музея под открытым небом. Научный сотрудник парка Руслан Книга пояснил агентству, что новый археологический заповедник возведут в этом году по соседству с открывшимся в июне городищем позднего бронзового - раннего железного веков, о котором уже рассказывал "СОЮЗ".

На территории памятника археологии "Каменюки-3" будут воссозданы древнегерманское подворье и славянское поселение, относящиеся, соответственно, к II-IV и V-IX векам нашей эры. Здесь разместятся жилые и хозяйственные постройки позднего железного века и средневекового периода.

Любители старины глубокой будут очарованы путешествием сквозь века. Они смогут побывать на подворье рудокопа-доменника с сыродутной железоплавильной печью и кузней для горячей ковки металла, заглянуть в святилище ранних славян и их жилище, познакомиться с бытом гончаров, хлеборобов, ткачей и портных.

Естественно, что все работы проводятся под строгим археологическим надзором. Не так давно в местное урочище прибыли сотрудники академического Института истории РБ. Им помогают работники заповедника и волонтеры - студенты Брестского университета имени Пушкина. За неделю поисковых работ уже выявлены сотни артефактов, относящихся к различным периодам - от каменного века до Средневековья, констатировал заместитель директора института Вадим Лакиза.

"Особенно ценными являются фрагменты от нескольких орнаментированных сосудов культуры шнуровой керамики, датированных концом III - началом II тысячелетия до нашей эры. С древним индоевропейским населением связана и обушковая часть каменного сверленого топора. Еще одна показательная и редкая находка - фрагмент треугольного наконечника стрелы, который тоже использовали "шнуровики" на просторах Беловежской пущи", - рассказал ученый.

Основную часть археологических исследований планируется завершить до 3 августа, а затем все находки будут переданы для экспозиции национальному парку. Есть идея построить в одном из комплексов и специальное сооружение, где будут выставлены все самые интересные артефакты, найденные на территории национального заповедника.

Строительство первого в РБ археологического музея под открытым небом предусмотрено государственной программой охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2016-2020 годы. В перспективе туристический объект общей площадью 18 га будет включать семь музейных комплексов, которые отразят особенности развития материальной и духовной культуры западных регионов Беларуси от каменного века до Средневековья.

Поселение древнего человека, уточняет агентство, спроектировано в пойме реки Правая Лесная вблизи деревни Каменюки на месте стоянки человека в эпоху железного века. К ней от главного входа в национальный парк ведет насыпная дорога, которая, петляя, переходит в деревянную мостовую, проложенную над болотистой местностью. Чуть дальше тропинка упирается в укрепленное городище, окруженное со всех сторон рвами с водой, сторожевой башней, увенчанной частоколом деревянной стены и входными десятиметровыми воротами.

Ученые называют эти места живой лабораторией, где они могут изучать новые пласты древнейшей истории. "Это рабочий объект, который будет постоянно развиваться", - поясняет и директор национального парка Александр Бурый.

А директор Института истории НАН Вячеслав Данилович уточняет, что в этих местах его коллеги уже открыли десятки археологических памятников жизнедеятельности человека еще десять тысяч лет назад. "Наша идея заключалась в том, - добавляет его заместитель Вадим Лакиза, - чтобы современный человек мог познакомиться с историей края, как на машине времени, переместиться из железного века на стоянку бронзового, затем побывать в неолите". Предполагается, что археологический музей под открытым небом будет работать круглый год.

Кстати, в Беловежской пуще существует и эколого-просветительский центр с музеем природы, демонстрационные вольеры, где можно увидеть зубров, медведей, оленей, других обитателей парка. Музей народного быта и старинных технологий дает возможность познакомиться с культурой и бытом местного жителя XIX века. Разработаны и обустроены велосипедные и пешеходные туристические маршруты общей протяженностью более 400 км.