Что увидят посетители нового археологического музея в Беловежской пуще

Природное любопытство к седой тысячелетней истории края и его обитателей постоянно манит жителей и гостей Беларуси под кроны дубов и берез Беловежской пущи. А наступившее лето добавило путешественникам еще один щедрый саквояж восхитительных эмоций.

Посреди заповедных мест, где еще минувшей зимой привечал посетителей традиционный бородач в белоснежном тулупе, открыт археологический музей. Здесь под открытым небом вам готовы предложить самостоятельно вылепить горшок ленточным способом без гончарного круга или сплести корзину методом, которым пользовались двадцать веков назад предки славян, а можно и запросто перетереть зерно на каменной зернотерке.

На древней стоянке белорусскими мастерами впервые воссоздано городище, относящееся к I тысячелетию до нашей эры. А в перспективе, уточняет агентство, музей будет только расширяться. В заповедных местах появится семь комплексов, которые расскажут об особенностях развития материальной и духовной культуры западных регионов от каменного века до Средневековья.

Поселение древнего человека спроектировано в пойме реки Правая Лесная вблизи деревни Каменюки на месте стоянки человека в эпоху железного века. К ней от главного входа в национальный парк ведет насыпная дорога, которая, петляя, переходит в деревянную мостовую, проложенную над болотистой местностью. Чуть дальше тропинка упирается в укрепленное городище, окруженное со всех сторон рвами с водой, сторожевой башней, увенчанной частоколом деревянной стены и входными десятиметровыми воротами.

Именно такой панорамой встречает первых посетителей музейный комплекс, который строится по государственной программе охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов за счет республиканского бюджета и собственных средств парка, информирует БЕЛТА.

Внутри поселения уютно расположились четырехкамерное жилище столбовой конструкции культуры штрихованной керамики (VII век до н.э. - V век н.э.) и два "шале" милоградской культуры (VII-I века до н.э.). В их интерьерах во всех деталях археологи постарались представить быт предков: вооружение и орудия земледелия, предметы охоты и рыболовства, ремесел. А в скором времени по соседству начнется строительство очередного комплекса - поселения железного века. Ученые называют эти урочища живой лабораторией, где они могут изучать новые пласты древнейшей истории. "Это рабочий объект, который будет постоянно развиваться", - поясняет и директор национального парка Александр Бурый.

А директор Института истории НАН Вячеслав Данилович уточняет, что в этих местах его коллеги уже открыли десятки археологических памятников жизнедеятельности человека еще десять тысяч лет назад. "Наша идея заключалась в том, - добавляет его заместитель Вадим Лакиза, - чтобы современный человек мог познакомиться с историей края, как на машине времени, переместиться из железного века на стоянку бронзового, затем побывать в неолите". Предполагается, что археологический музей под открытым небом будет работать круглый год.

Копилка исторических достопримечательностей республики, по мнению чиновников министерства туризма, пополнилась уникальным по своему содержанию, размаху и направлению объектом: образовательным и туристическим. Помимо увлекательной экскурсии, для первых гостей организовали мастер-классы по ткачеству и гончарному делу, их угощали даже ухой.

Кстати, в Беловежской пуще, как уже рассказывал "СОЮЗ", существует и эколого-просветительский центр с музеем природы, демонстрационные вольеры, где можно увидеть зубров, медведей, оленей, других обитателей парка. Музей народного быта и старинных технологий дает возможность познакомиться с культурой и бытом местного жителя XIX века. Разработаны и обустроены велосипедные и пешеходные туристические маршруты общей протяженностью более 400 км.

А всего в прошлом году Беловежскую пущу посетили свыше 500 тысяч туристов, из них около десяти процентов - зарубежных гостей, среди которых лидируют путешественники из Союзного государства, Польши, Украины и государств Балтии.