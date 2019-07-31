Еще один интеллектуальный кроссовер для России: дешевле миллиона рублей

Китайские автопроизводители продолжают активно расширять модельные ряды в России. Трендом при этом становится появление интеллектуальных кроссоверов - с умными опциями и мультимедийными возможностями. Судя по всему, новый Changan CS35 Plus готов оказаться в этом ряду самым доступным. Его начальная цена, как сообщили в пресс-службе представительства, не превысит 970 тысяч рублей. Стоимость других комплектаций будет названа в ближайшие дни - старт продаж намечен уже на 5 августа.

В Changan, кстати, свой CS35 Plus называют не смарт- или интеллектуальным кроссовером, а social-SUV. Акцент здесь сделан на мультимедийные ресурсы. В частности, это головное медиаустройство с сенсорным монитором на 10,25 дюйма, Bluetooth-модулем и управлением с рулевого колеса. Мультимедиа настраивается под каждого водителя персонально. А различные сенсорные органы управления есть даже у пассажиров.

При этом в списке опций есть и бесключевой доступ, и дистанционный запуск двигателя, и система Start/Stop, и климат-контроль с ионизатором, и круиз-контроль, и парктроники, и камера заднего вида. В общем, все то, чем обычно хвалятся куда более дорогие модели. Но в данном случае в цене отражаются компактные габариты автомобиля (длина 4,34 м) и довольно простое оснащение. Это бензиновый "атмосферник" 1.6 мощностью 117 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой "механикой" и 6-диапазонным "автоматом" Aisin. И безальтернативный передний привод.

CS35 Plus - по сути, новое поколение уже известного россиянам кроссовера CS35. Автомобиль чуть длиннее предшественника (на 175 мм) и чуть шире (на 15 мм). С точки зрения дизайна автомобиль получил более строгие черты, а колесные арки из круглых превратились в квадратные, придавая модели более взрослый облик. В России оба поколения будут продаваться параллельно. Стоимость CS35 без плюса начинается от 819 900 рублей.