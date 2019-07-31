ФИФА огласила претендентов на звание лучшего игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) в своем официальном Twitter огласила имена десяти претендентов на звание лучшего игрока года.

В число претендентов ожидаемо попали Криштиану Роналду и Лионель Месси. Компанию им составили: голландцы Френки де Йонг ("Барселона"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Маттес де Лигт ("Ювентус"), бельгиец Эден Азар ("Реал"), египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), француз Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), сенегалец Садио Мане ("Ливерпуль") и англичанин Гарри Кейн ("Тоттенхэм").

По мнению многих специалистов, высока вероятность, что в этом году награду получит ван Дейк.

Церемония вручения приза состоится 23 сентября в Милане.

Чуть ранее ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года. В их число вошел рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп, который привел "красных" к победе в Лиге чемпионов.