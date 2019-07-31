ФИФА огласила претендентов на звание лучшего игрока года

В число претендентов ожидаемо попали Криштиану Роналду и Лионель Месси. Компанию им составили: голландцы Френки де Йонг ("Барселона"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Маттес де Лигт ("Ювентус"), бельгиец Эден Азар ("Реал"), египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), француз Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), сенегалец Садио Мане ("Ливерпуль") и англичанин Гарри Кейн ("Тоттенхэм").
По мнению многих специалистов, высока вероятность, что в этом году награду получит ван Дейк.
Церемония вручения приза состоится 23 сентября в Милане.
Чуть ранее ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года. В их число вошел рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп, который привел "красных" к победе в Лиге чемпионов.
🚨 Ready? 🚨#TheBest Men's Player nominees:— FIFA.com (@FIFAcom) 31 июля 2019 г.
🇵🇹@Cristiano
🇳🇱@DeJongFrenkie21
🇳🇱 Matthijs de Ligt
🇧🇪@hazardeden10
🏴@HKane
🇸🇳 Sadio Mane
🇫🇷@KMbappe
🇦🇷 Lionel Messi
🇪🇬@MoSalah
🇳🇱@VirgilvDijk
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