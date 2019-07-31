Ежедневно три сотрудника службы будут делать в среднем по три ставки, на пополнение их виртуальных счетов потребуется около 533 тысяч рублей в год, указывалось в материалах правительства. Этим сотрудникам закон разрешит и получать выигрыш, но его, по всей видимости, придется обращать в доход бюджета.

По итогам контрольной закупки ФНС будет инициировать блокировку сайтов нарушителей и вносить данные о них в специальные перечни - организаторов нелегальных азартных игр и нелегальных лотерей. Банки обязаны блокировать платежи в адрес попавших в эти перечни лиц. Сейчас в первом из них 40 офшорных компаний, во втором - одна компания.