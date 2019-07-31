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31.07.2019 20:14
Рубрика: Экономика

Ставок больше нет

ФНС получит право на игру в рулетку
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(7926)
Федеральная налоговая служба получает право делать ставки в казино, букмекерских конторах и тотализаторах, а также покупать лотерейные билеты, но все это в форме контрольной закупки для выявления организаторов нелегальных азартных игр и лотерей в интернете. Закон об этом вступает в силу 6 августа.

Ежедневно три сотрудника службы будут делать в среднем по три ставки, на пополнение их виртуальных счетов потребуется около 533 тысяч рублей в год, указывалось в материалах правительства. Этим сотрудникам закон разрешит и получать выигрыш, но его, по всей видимости, придется обращать в доход бюджета.

По итогам контрольной закупки ФНС будет инициировать блокировку сайтов нарушителей и вносить данные о них в специальные перечни - организаторов нелегальных азартных игр и нелегальных лотерей. Банки обязаны блокировать платежи в адрес попавших в эти перечни лиц. Сейчас в первом из них 40 офшорных компаний, во втором - одна компания.

ФНС расширила функции личного кабинета для ИП
Экономика Товары и цены Правительство Минфин ФНС Вступают в силу в августе 2019 года Комментарии к документам
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