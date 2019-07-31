Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2010, N31, ст. 4183; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 52, ст. 6981; 2017, N 49, ст. 7330) следующие изменения:

1) в статье 62:

а) абзац третий части 3 после слов "за проведением лотерей" дополнить словами "(далее - орган государственного надзора)";

б) в части 4 слова "уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей" заменить словами "органа государственного надзора";

в) в части 5:

в абзаце первом слова "Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за проведением лотерей," заменить словами "Орган государственного надзора";

в пункте 1 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей," заменить словами "органом государственного надзора";

в пункте 2 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей," заменить словами "органом государственного надзора", слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей" заменить словами "органом государственного надзора";

г) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Орган государственного надзора вправе выполнять действия по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, осуществляющими:

1) организацию и (или) проведение лотереи без решения Правительства Российской Федерации о ее проведении, либо без заключения контракта с организатором лотереи на проведение лотереи, либо после истечения установленного срока проведения лотереи;

2) распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных билетов либо прием лотерейных ставок без заключения договора в соответствии с законодательством о лотереях.";

д) дополнить частью 52 следующего содержания:

"52. Орган государственного надзора в целях установления (выявления) доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", с использованием которых в нарушение требований настоящего Федерального закона осуществляются организация и проведение лотерей, вправе выполнять действия по совершению сделки, в том числе путем заключения договора об участии в лотерее, получения выигрыша по результатам розыгрыша призового фонда лотереи с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа.";

е) в части 6:

в абзаце первом слова "Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за проведением лотерей," заменить словами "Орган государственного надзора";

в абзаце втором слова "уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей," заменить словами "органа государственного надзора";

ж) в части 7:

в абзаце первом слова "уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за проведением лотерей," заменить словами "орган государственного надзора";

в абзаце втором слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей" заменить словами "органом государственного надзора";

з) в абзаце первом части 8 слова "Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за проведением лотерей," заменить словами "Орган государственного надзора";

и) в части 9:

в абзаце первом слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор за проведением лотерей," заменить словами "органом государственного надзора";

в абзаце втором слова "Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за проведением лотерей," заменить словами "Орган государственного надзора";

в абзаце третьем слова "уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей," заменить словами "органа государственного надзора";

к) в части 10:

в пункте 1 слова "уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей," заменить словами "органа государственного надзора";

в пункте 2 слова "уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за проведением лотерей," заменить словами "органа государственного надзора";

2) в статье 21:

а) в части 1 слова "уполномоченным федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "органом государственного надзора", слова "(далее - орган государственного надзора)" исключить;

б) часть 9 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) проводить контрольную закупку в порядке, установленном статьей 161 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2011, N 30, ст. 4590; 2014, N 30, ст. 4223; 2017, N 49, ст. 7330) следующие изменения:

1) статью 51:

а) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, вправе выполнять действия по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, осуществляющими деятельность по организации и (или) проведению азартных игр без лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах или без разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.";

б) дополнить частью 82 следующего содержания:

"82. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, в целях установления (выявления) доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с использованием которых в нарушение требований настоящего Федерального закона осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, вправе выполнять действия по совершению сделки, в том числе путем заключения основанного на риске соглашения о выигрыше, получения выигрыша по результатам азартной игры с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа.";

2) статью 151 дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Должностные лица органов федерального государственного надзора имеют право проводить контрольную закупку в порядке, установленном статьей 161 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".".

Президент Российской Федерации В. Путин