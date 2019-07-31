ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД

В Госавтоинспекции пояснили, что для того, чтобы узнать, где именно размещены комплексы фотовидеофиксации, необходимо перейти с заглавной страницы интернет-сайта в спецраздел "комплексы фотовидеофиксации на дорогах", затем выбрать интересующий регион, а после на интерактивной карте найти необходимый участок местности.

При этом, отмечают в Госавтоинспекции, сервис будет регулярно обновляться, поскольку "на постоянной основе проводится анализ состояния дорожно-транспортного травматизма и вносятся предложения о размещении новых комплексов автоматической фотовидеофиксации в очагах аварийности".

Отмечается, что раздел был разработан специалистами ГИБДД по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, прошедшего 26 июня 2019 года. Напомним, на Госсовете свое негативное мнение о "прячущихся" фото- и видеокамерах, штрафующих водителей, высказал президент России Владимир Путин.

В Госавтоинспекции напоминают, что помимо нового интернет-сервиса на сайте ГИБДД уже длительное время успешно функционирует ряд интерактивных сервисов, позволяющих, в частности, легко получить официальные сведения о наличии штрафов, легальности транспортных средств и водительских удостоверений.

"Работа по повышению доступности сведений о профилактике ДТП и их последствий будет продолжена", - пообещала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее Центр организации дорожного движения Москвы сообщил, что раскроет сведения о размещении в столице всех комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.