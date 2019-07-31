Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: на Украине восстановили легендарный КрАЗ с танковым мотором 13:00
На УАЗ поставили автозвук на 3 млн рублей 12:31
Каршеринг "Яндекс. Драйв" заблокирует агрессивных водителей 12:30
Дилеры не успевают принимать заказы на новый кроссовер Hyundai 12:00
31.07.2019 12:00
Рубрика: Внутренняя политика

ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД

Текст: Иван Петров
31 июля на сайте Госавтоинспекции в тестовом режиме заработал новый интерактивный сервис. Благодаря ему любой желающий может узнать расположение всех комплексов в стране, в автоматическом режиме фиксирующих нарушения на дорогах. Если быть точными, речь идет о "работающих в автоматическом режиме специальных технических средствах, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ".
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Госавтоинспекции пояснили, что для того, чтобы узнать, где именно размещены комплексы фотовидеофиксации, необходимо перейти с заглавной страницы интернет-сайта в спецраздел "комплексы фотовидеофиксации на дорогах", затем выбрать интересующий регион, а после на интерактивной карте найти необходимый участок местности.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Качеством электронных услуг Госавтоинспекции довольны 96% граждан

При этом, отмечают в Госавтоинспекции, сервис будет регулярно обновляться, поскольку "на постоянной основе проводится анализ состояния дорожно-транспортного травматизма и вносятся предложения о размещении новых комплексов автоматической фотовидеофиксации в очагах аварийности".

Отмечается, что раздел был разработан специалистами ГИБДД по итогам заседания Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, прошедшего 26 июня 2019 года. Напомним, на Госсовете свое негативное мнение о "прячущихся" фото- и видеокамерах, штрафующих водителей, высказал президент России Владимир Путин.

В Госавтоинспекции напоминают, что помимо нового интернет-сервиса на сайте ГИБДД уже длительное время успешно функционирует ряд интерактивных сервисов, позволяющих, в частности, легко получить официальные сведения о наличии штрафов, легальности транспортных средств и водительских удостоверений.

Фото: EPA
Страховщики разъяснили, какими способами оформлять аварию без ГИБДД

"Работа по повышению доступности сведений о профилактике ДТП и их последствий будет продолжена", - пообещала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее Центр организации дорожного движения Москвы сообщил, что раскроет сведения о размещении в столице всех комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

#ПДД