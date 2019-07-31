Каршеринг "Яндекс. Драйв" заблокирует агрессивных водителей

В каршеринге "Яндекс. Драйв" автоматика сможет вычислять агрессивных водителей и потом ограничивать им пользование сервисом.

Как сообщили в пресс-службе "Яндекса", все дело в новом системном алгоритме, который обрабатывает информацию о датчиках на тормозах и руле. Одним словом, программа будет знать обо всех резких движениях водителя, что будет говорить об агрессивной манере езды.

Пока разработчики еще тестируют алгоритм. Предполагается, что на первом этапе внедрения новой технологии агрессивному водителю вынесут предупреждение. Потом - запретят брать машины премиум-класса. Если за 10 поездок водитель не исправится, его могут заблокировать в сервисе навсегда.