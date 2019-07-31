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31.07.2019 16:25
Рубрика: Спорт

Корейские болельщики требуют от "Ювентуса" 50 млн евро из-за Роналду

Текст: Максим Домчев

Невыход Кришиану Роналду на поле в недавнем товарищеском матче в Сеуле между "Ювентусом" и сборной звезд чемпионата Южной Кореи может дорого обойтись для "Ювентуса".

Корейские болельщики подали иски в суд, в которых требуют от итальянского клуба выплатить 50 млн евро за то, что главная звезда команды Криштиану Роналду в этом матче так и не вышел на поле.

Фото: Reuters
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Как сообщает Football Italia, согласно условиям договора между организаторами матча и туринцами, Роналду должен был провести на поле не менее 45 минут. Но он так и не вышел, вызвав бурное недовольство трибун, которые от свиста перешли к брани, а потом и вовсе стали скандировать: "Месси! Месси!".

После матча несколько посетителей стадиона уже обратились к юристам с требованием о компенсации за недополученное удовольствие. Ожидается, что подобных обращений будет еще не одна тысяча. По мнению болельщиков, реклама, в которой им пообещали увидеть вживую игру самого Роналду, стала обманом и люди пришли на стадион именно ради него.

Как говорится в одном из исков, болельщик попросил вернуть 42,4 евро за билет, почти один евро в качестве комиссии, а также по 760 евро каждому болельщику, пришедшему на матч за "душевную боль".

"Ювентус" ранее сообщил, что Роналду пропустил матч из-за травмы.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду
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