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31.07.2019 14:11
Рубрика: Происшествия

Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири

Текст: Мария Воронова

Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири. Актер, на которого в соцсети подписаны более 33 миллиона человек со всего мира, сделал репост материала издания The Guardian.

"Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров, и это последние признаки климатического кризиса. Очаги в Гренландии, Сибири и на Аляске дымят так сильно, что их можно увидеть из космоса. Всемирная Метеорологическая Организация заявила, что эти пожары произвели столько углекислого газа (СО2) за месяц, сколько производит Швеция за год", - гласит подпись к видео, собравшему почти миллион просмотров.

Фото: iStock
Ди Каприо призвал освободить косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

В комментариях российские пользователи благодарят актера, что он не остался равнодушным к проблеме.

А в феврале этого года Леонардо ди Каприо выступал против содержания более сотни белух и косаток в бухте Средняя под городом Находка в Приморском крае. Эта история завершилась благополучно: в связи с незаконным отловом и содержанием животных инициировали разбирательство, а косаток и белух малыми группами выпускают на волю. Последние животные будут выпущены на свободу к октябрю.

Происшествия ЧП Пожары Лесные пожары Леонардо Ди Каприо
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