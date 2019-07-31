Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал перестать обвинять Россию в катастрофе Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, которая произошла 17 июля 2014 года в Донбассе. Об этом глава МИД Малайзии заявил "Известиям" на встрече АСЕАН в Бангкоке.

Вместо этого Абдалла призвал не спешить с обвинениями, как это делает Запад, который уже даже называет страны, виновные в трагедии, а также фамилии причастных, несмотря на то, что расследование еще не закончено.

Абдалла напомнил, что отношения Куала-Лумпура и Москвы не пострадали из-за инцидента. "Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении", - добавил он.

Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела. На сегодня западные страны, ведущие следствие, не дают Куала-Лумпуру полного доступа к материалам.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что Австралия, Нидерланды и США не заинтересованы в том, чтобы выяснить реальные причины трагедии, а лишь стремятся возложить вину на Россию.