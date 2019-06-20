В Малайзии указали на антироссийский характер доклада по делу MH17

В Малайзии назвали доклад по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года политизированным. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад отказался верить в выводы следственной группы.

"Мы очень недовольны. С самого начала это расследование стало политизированным и нацеленным на обвинение России", - заявил глава малайзийского правительства, которого цитирует агентство Bloomberg. По его словам, доказательства вины Москвы так и не были представлены. "Только слухи", - резюмировал Махатхир Мохамад.

Напомним, что малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная совместная следственная группа 19 июня назвала имена четырех подозреваемых в причастности к трагедии. По заключению экспертов, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", - заявили в МИД России. По словам дипломатов, в очередной раз "не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений".