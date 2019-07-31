Малком отказал "Эвертону" ради перехода в "Зенит"

Помимо "Зенита" и "Эвертона" интерес к Малкому проявляла дортмундская "Боруссия". Однако высокая трансферная стоимость 22-летнего игрока и предложение "Зенита" отпугнули других потенциальных покупателей. Согласно условиям контракта, Малком будет получать в санкт-петербургском клубе 6,5 миллиона евро в сезон.

Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил "Барселоне" около 39 миллионов евро и различные бонусы за Малкома. В свою очередь каталонцы твердо намерены вернуть затраченные на покупку бразильца средства - 41 млн евро.

Малком перешел в "Барселону" в июле 2018 года из французского "Бордо". В общей сложности он провел в составе "сине-гранатовых" 24 игры и забил 4 мяча, став вместе с командой чемпионом Испании и обладателем Кубка страны. До "Барселоны" и "Бордо" Малком выступал на родине за "Коринтианс".