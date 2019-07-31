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31.07.2019 21:57
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь: Huawei может начать тестирование ОС "Аврора" до конца года

Текст: Юлия Кривошапко

Минкомсвязь РФ не исключает, что китайский производитель смартфонов Huawei начнет тестирование российской операционной системы "Аврора" на своих устройствах до конца 2019 года. Об этом рассказал журналистам замглавы ведомства Михаил Мамонов по итогам совещания в Аналитическом центре при правительстве.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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"На уровне высоких лидеров и правительств решение о том, что сближение такое производить надо, принято", - уточнил Мамонов, добавив, что для запуска пилота должно быть подписано соглашение на уровне компаний.

Отечественная операционная система "Аврора" разрабатывается компаниями "Открытая мобильная платформа" и "Вотрон" (входят в группу "Ростелеком").

О том, что Россия предложила Китаю отказаться от использования операционной системы Android в пользу российских разработок, стало известно в июне. Обсуждение вопроса началось после того, как американская компания Google закрыла Huawei доступ к обновлениям платформы и запретила устанавливать Android на выпускаемые устройства. Позже Google временно снял ограничения. Huawei получила лицензию на право использования операционной системы с сопутствующими сервисами до 19 августа 2019 года.

Экономика Бизнес Инновации Экономика ВЭД Правительство Минкомсвязи Санкции США против Huawei
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