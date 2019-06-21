Huawei предложат выпускать смартфоны на российской операционке

Летом текущего года Минкомсвязь РФ и китайский производитель Huawei проведут переговоры, на которых обсудят возможность использования компанией российской операционной системы "Аврора".

Об этом сообщил замглавы ведомства Михаил Мамонов в ходе Международного конгресса по кибербезопасности, передает РИА Новости.

По его словам, Минкосвязь и Huawei "только договорились" о начале работы. В настоящее время ведомство готовит "комплексное предложение китайской стороне".

Точные сроки внедрения "Авроры" в устройства Huawei пока не определены. Михаил Мамонов отметил, что сейчас его ведомство и китайская компания находятся на ранней стадии переговоров.

Напомним, что в конце мая Huawei была внесена в черный список Министерства торговли США, после чего с китайским производителем отказались сотрудничать сразу несколько крупных американских хайтек-компаний. Одной из них стала Google - разработчик операционной системы Android.

Разрыв отношений между Google и Huawei может означать, что уже присутствующие на рынке смартфоны китайского производителя останутся без обновлений Android, а будущие модели выйдут без поддержки сервисов Google, включая магазин приложений Play Store.

В настоящее время Huawei активно разрабатывает собственную операционную систему Hongmeng и магазин приложений App Gallery, привлекая сторонних разработчиков.