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31.07.2019 12:31
Рубрика: Легковые авто

На УАЗ поставили автозвук на 3 млн рублей

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Оружие массового акустического поражения собрал нарофоминский фанат автозвука на базе старого, выкупленного у службы спецсвязи, УАЗа. После установки бесчисленных колонок-динамиков и без того тяжелая бронированная машина стала весить почти пять тонн и даже при усиленной подвеске ее рессоры выглядят немного наряженными.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Всего, по словам хозяина, в автомобиль вложено три миллиона рублей и надо сказать, что снаружи эти инвестиции в глаза не бросаются - УАЗ как УАЗ, видали и покруче. Но стоит заглянуть в салон, как глаза разбегаются от ужаса: 76 динамиков, 9 сабвуферов, вместо задних сидений - напичканная автоакустикой (общая мощность 15 кВт) бронекапсула, а на крыше - подъемная вертикальная "стена звука" весом в 300 кг.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Включать музыку в этой машине нужно с большой осторожностью: на максимуме аудиосистема выдает 163 децибела, при которых велик риск разрыва барабанных перепонок и даже легких. Это, кстати, чуть громче, чем стартующий сверхзвуковой самолет, и чуть меньше, чем нужно для того, чтобы убить человека. Максимум человеческих возможностей, по данным врачей - 200 децибел.

Как ясно по видеоролику, на расстоянии километра включенные колонки глушат всё вокруг, в радиусе 20 км перестают нестись куры, доиться коровы, а перелетные птицы мигрируют в другой регион. В самом УАЗе, если верить хозяину, волна звука повредила 2-сантиметровое лобовое бронестекло и даже расшатала замок на дверце.

Должна ли при такой аудионачинке и такой массе эта машина еще и ездить? Да, говорит хозяин. Как минимум от одного фестиваля автозвука к другому...

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