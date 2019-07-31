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31.07.2019 12:49
Рубрика: Экономика

Названа дата поступления первого газа по "Северному потоку-2"

Текст: Роман Маркелов
Первое топливо по строящемуся газопроводу "Северный поток-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года. Об этом сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Зеле также уточнил, что по дну Балтийского моря уже уложено 70 процентов газопровода, сообщает РИА Новости.

По его словам, задержек по реализации проекта не ожидается, несмотря на то, что разрешение на строительство пока еще не получено от Дании.

"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью

Как ранее заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер, планы по возведению "Северного потока-2" не меняются: он будет достроен в конце 2019 года. Он также указывал, что отсутствие разрешения Дании критичным не является, поскольку датский участок газопровода занимает только 130 километров и будет построен максимум за пять недель. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков также сообщал, что российская сторона рассчитывает на согласование Данией заявки по газопроводу в октябре.

Проект газопровода "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток через Балтийское море в Германию. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. "Северный поток-2" будет проходить через территориальные воды либо исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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