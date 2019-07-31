Названа дата поступления первого газа по "Северному потоку-2"

Зеле также уточнил, что по дну Балтийского моря уже уложено 70 процентов газопровода, сообщает РИА Новости.

По его словам, задержек по реализации проекта не ожидается, несмотря на то, что разрешение на строительство пока еще не получено от Дании.

Как ранее заявлял глава "Газпрома" Алексей Миллер, планы по возведению "Северного потока-2" не меняются: он будет достроен в конце 2019 года. Он также указывал, что отсутствие разрешения Дании критичным не является, поскольку датский участок газопровода занимает только 130 километров и будет построен максимум за пять недель. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков также сообщал, что российская сторона рассчитывает на согласование Данией заявки по газопроводу в октябре.

Проект газопровода "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток через Балтийское море в Германию. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. "Северный поток-2" будет проходить через территориальные воды либо исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.