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31.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Названы возможные последствия для рубля после заседания ФРС США

Текст: Георгий Панин
Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Назван ключевой риск для рубля

- Сегодня доллар на Московской бирже начнет торговаться вблизи 63,50 рубля, евро - в диапазоне 70,50-71 рубля.

Утром выходят данные по розничным продажам и безработице в Германии. В случае ухудшения данных по розничным продажам, не исключено, что пара EUR/USD может еще раз испытать на прочность значимую отметку 1,11.

В течение торгового дня будут опубликованы данные из Еврозоны по оценке динамика ВВП за второй квартал, безработицы за июнь и инфляции за июль. Ожидания по ВВП слабые, 0,2 процента, и, если они подтвердятся, то это, на мой взгляд, станет дополнительным фактором для ослабления евро. Ориентируюсь на диапазон 63,5-64,0 в паре USD/RUB. Ориентир по евро: диапазон 70,00-71,00.

Фото: iStock
Ставка ФРС США: рубль может установить рекорд падения этого лета

В течение дня динамика пары доллар-рубль будет слабой. В фокусе - заседание ФРС США, итоги которого могут вызвать движения валютных пар. Все будет зависеть от комментариев.

Если ФРС снизит ставку на 0,25 п.п. и при этом обозначит необходимость дальнейшего снижения в скором времени, игроки, на мой взгляд, будут действовать на ослабление доллара.

Пара USD/RUB закроется вблизи 63, а евро - вблизи 70,5, поскольку пара EUR/USD отскочит наверх от уровня двухлетнего минимума.

Если ФРС снизит ставку, но не даст определенных прогнозов по экономике и ставке, то реакция инвесторов, вероятнее всего, будет сдержанной. Пара USD/RUB в этом случае закроется в диапазоне 63,50-64, а евро - в диапазоне 70-70,5 рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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