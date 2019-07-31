Нигматуллин: Шюррле считают "сбитым летчиком" - надеюсь, это не так

Бывший голкипер "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин в интервью "РГ" высказался об изменениях в стане "красно-белых". В частности, об уходе Луиса Адриано и возможном переходе чемпиона мира-2014 немца Андре Шюррле.

Не удивили такие серьезные изменения в "Спартаке"?

Руслан Нигматуллин: А что, у "Спартака" в последнее время великолепные результаты? Или болельщики наслаждаются игрой? Что в прошлом сезоне, что в этом - футболисты выходят на поле с потухшими глазами. Так что изменения давно напрашивались.

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Руслан Нигматуллин: А что - Луис Адриано так здорово выступал в последнее время?

Нет, но кто будет у "Спартака" в нападении играть?

Руслан Нигматуллин: Для чего-то же был приобретен Понсе. Теперь у него есть шанс себя проявить. А в целом, в "Спартаке" вроде появятся 2-3 новичка. Главное - не менять шило на мыло. Вместо покинувших клуб игроков должны появиться те, кто сейчас лучше. Ну или как минимум не слабее.

Шюррле - это усиление для "Спартака"?

Руслан Нигматуллин: Знаете, я тоже занимаюсь агентской деятельностью, и мне бы не хотелось, скажем так, кидать камень в огород коллег. О Шюррле говорят как о "сбитом летчике". Хочется верить, что он не оправдает этих авансов, а покажет себя с лучшей стороны. Безусловно, он качественный футболист. Засветился в топ-клубах, выиграл чемпионат мира. Немец может повторить путь Фарфана. Вспомните: когда "Локомотив" брал перуанца, никто в него не верил. А что в итоге? Он помог команде стать чемпионом. Так что - все может быть.