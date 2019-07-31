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31.07.2019 12:33
Рубрика: Культура

По пьесе "Человек из Подольска" снимут дебютный фильм

Текст: Сусанна Альперина
В Министерстве культуры началась защита игровых проектов режиссеров-дебютантов. Всего эксперты за сегодняшний день рассмотрят 51 презентацию. Поддержка, которая выделяется на дебют - 25 миллионов рублей. Первое впечатление - заявлено много проектов с феминистическим уклоном, которые рассказывают о жизни и чувствах женщин в наше время. Что вполне соответствует мировым трендам.
Автор пьесы "Человек из Подольска", драматург Дмитрий Данилов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Автор пьесы "Человек из Подольска", драматург Дмитрий Данилов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Автор пьесы "Человек из Подольска", драматург Дмитрий Данилов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Среди представленного выделяется экранизация пьесы "Человек из Подольска". Будущий фильм с одноименным названием представили продюсер Наталья Мокрицкая и режиссер-дебютант Семен Серзин. Пьеса Дмитрия Данилова - прозаика и поэта, лауреата нескольких российских и зарубежных литературных премий, дважды финалиста премии "Большая книга" - театральный хит последних лет. В регионах ее поставили около 40 театров.

Фото: Пресс-служба проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация"
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"То ли абсурдный, то ли слишком реалистичный сюжет: московское отделение полиции превращается в пристанище интеллектуалов, где вместо пыток используют такой вопросник, что можно не только растеряться, но и вообще остаться с чувством острой пустоты и никчемности собственной жизни", - так говорится в аннотации к спектаклю поставленному в Театре.doc.

Теперь эта пьеса станет фильмом. Режиссер Семен Серзин говорит: "Я дважды обращался к этой пьесе. И это - один из лучших текстов в течение последних двух лет. Мы нашли внятный ход, чтобы это могло стать сценарием и фильмом....Это история про героя который попадает в полицейский участок и встречает очень интеллигентных полицейских, которые помогают ему разглядеть самого себя. Это история самоидентификации..."

В видео, представленном на суд экспертов, актриса Виктория Исакова призналась в том, что с удовольствием сыграет главную женскую роль в фильме - сотрудницу полиции - если ее пригласят. На роль главного героя хотят пригласить Юрия Борисова, который в последнее время привлек к себе всеобщее внимание, сыграв главную роль в дебютной ленте Бориса Акопова "Бык".

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Театр Драматический театр Правительство Минкультуры Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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