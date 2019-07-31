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31.07.2019 11:45
Рубрика: Общественный транспорт

Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля

Текст: Екатерина Ясакова
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Речь идет о тех людях, которые проезжают меньше 5,4 тысяч километров в год.

Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран, опередив Индию, Великобританию, США и Германию.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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В исследовании рассматривалась стоимость автомобиля модели Toyota Camry в разных странах, цена на бензин и сервис, стоимость такси, а также уровень доходов людей, пояснили в компании.

Для россиян купить личный автомобиль бывает сложно. Стоимость автомобиля из-за импортных тарифов бывает непомерно высокой. А вот такси в России весьма доступно и давно перестало являться символом роскоши. Часто это связано с тем, что в регионах бывает плохо развит общественный транспорт.

"В России цена поездки на такси в среднем на 75 процентов меньше, чем, например, в США, тогда как годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30 меньше", - приводит Коммерсант данные HSBC.

Правда, по сравнению с другими странами, уровень цифровизации в России оставляет желать лучшего. Авторы исследования говорят, что приложения по вызову такси установлены только у 45 процентов населения.