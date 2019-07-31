Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Речь идет о тех людях, которые проезжают меньше 5,4 тысяч километров в год.

Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран, опередив Индию, Великобританию, США и Германию.

В исследовании рассматривалась стоимость автомобиля модели Toyota Camry в разных странах, цена на бензин и сервис, стоимость такси, а также уровень доходов людей, пояснили в компании.

Для россиян купить личный автомобиль бывает сложно. Стоимость автомобиля из-за импортных тарифов бывает непомерно высокой. А вот такси в России весьма доступно и давно перестало являться символом роскоши. Часто это связано с тем, что в регионах бывает плохо развит общественный транспорт.

"В России цена поездки на такси в среднем на 75 процентов меньше, чем, например, в США, тогда как годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30 меньше", - приводит Коммерсант данные HSBC.

Правда, по сравнению с другими странами, уровень цифровизации в России оставляет желать лучшего. Авторы исследования говорят, что приложения по вызову такси установлены только у 45 процентов населения.