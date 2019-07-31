Президент Узбекистана прибыл в Минск

С двухдневным официальным визитом прибыл 31 июля в белорусскую столицу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Его самолет приземлился во второй половине дня в Национальном аэропорту Минска, где высокого гостя встречали премьер-министр Беларуси Сергей Румас и министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА .

Как уже сообщал "СОЮЗ", в среду Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев проведут официальные переговоры во Дворце Независимости, где обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Лидеры рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, транспортной сфере и IT-секторе. "Кроме того, президенты Беларуси и Узбекистана обсудят политическую повестку дня, ситуацию в регионе и в мире в целом", - отметили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств планируют вместе посетить выставку национальной продукции Узбекистана, которая в эти дни проходит в белорусской столице. Программа визита Шавката Мирзиеева также предусматривает посещение белорусского Парка высоких технологий.

Как сообщили в посольстве РБ в Узбекистане, по итогам первого полугодия товарооборот между дружественными партнерами по СНГ составил около $113,1 млн, увеличившись на 25,3% по сравнению с таким же периодом прошло года. Минск поставляет в Узбекистан тракторы, шасси, кузова, части и принадлежности для тракторов, двигатели, сахар, лесоматериалы, дорожную и строительную технику, грузовые автомобили, мясо и субпродукты домашней птицы. Из Узбекистана в Синеокую импортируются хлопчатобумажная пряжа, виноград, фрукты, орехи, одежда, постельное и столовое белье, соки, хлопковое волокно.