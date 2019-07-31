Систему электронного голосования протестируют третий раз

Более пяти тысяч признанных ранее недействительными подписей зачтены девяти кандидатам в Мосгордуму, подавшим жалобы в Мосгоризбирком. Об этом на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами сегодня сообщил его руководитель Алексей Венедиктов.

"Девяти кандидатам суммарно вернули 5011 подписей, - рассказал он. - Этого не хватает, но тем не менее снижает количество недостающих подписей. Теперь жалобы будет рассматривать Центральная избирательная комиссия". На заседаниях рабочей группы ЦИК будут присутствовать два представителя Общественного штаба - голосовать не смогут, но вправе выступать и высказывать свою точку зрения. Этому решению предшествовали "горячие" переговоры. По словам Венедиктова, в ЦИК готовы перепроверять спорные подписи, привлекая к этому федеральных экспертов.

Предложили в штабе направить своих представителей и на несогласованные акции протеста, которые могут состояться в столице. "Мы пропустили тот момент, когда могли выходить наблюдателями на улицу, - пояснил Венедиктов. - Я предлагаю написать письмо начальнику МВД по Москве Олегу Баранову, чтобы члены штаба и Общественной палаты стали официальными наблюдателями". Плюс ко всему общественники, уточнил он, могли бы участвовать в переговорах с организаторами акций и митингов.

Глава Общественного штаба также анонсировал новое, уже третье по счету, испытание системы электронного голосования. Она будет впервые использована 8 сентября на выборах в Мосгордуму. Запись на "генеральную репетицию" откроется 12 августа. Два теста, напомним, прошли в июле. Сначала систему протестировали студенты столичных вузов, которые выбирали руководителей студенческих советов. Двумя неделями позже подключились остальные москвичи. Им предстояло решить судьбу бездомных животных. В обоих случаях без сбоев и недочетов не обошлось.

"При регистрации на электронное голосование учетные записи должны быть подтверждены в МВД и Пенсионном фонде, второй момент - избиратели должны жить в Москве, и, наконец, третье - нужно указать свой пол, - пояснил руководитель электронного штаба Илья Массух. - С последним пунктом возникли сложности, в некоторых интернет-браузерах избиратели не смогли выбрать пол и не были допущены к голосованию". Все огрехи обещают устранить в ближайшее время. Очередная проверка запланирована на август. На сей раз "экзамен" пройдет в районах Москвы, где собственно и будут осенью голосовать через интернет. Речь о трех избирательных округах: №1 (Зеленоград), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы 8 сентября отдать свой голос дистанционно, нужно до 4 сентября подать заявление на портале mos.ru.