Систему электронного голосования протестируют третий раз

Новости

Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 21 августа 19:27
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции 19:12
На матче "Зенит" - "Краснодар" будет работать VAR 19:08
Российский корабль "Прогресс" установил рекорд скорости полета до МКС 19:06
В Перми замдиректора школы, где от голода умерла девочка, пойдет под суд 19:00
Пловчиха Юлия Ефимова назвала любимые сериал и киногероя 18:50
Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля 18:40
Москва признана лучшим студенческим городом России и Восточной Европы 18:35
На Кубани гидроциклист протаранил отдыхающую на пляже женщину 18:34
В Югре сотрудница банка украла из кассы 5,7 миллиона рублей 18:27
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров 18:18
Названы самые распространенные виды рака в России у мужчин и женщин 18:10
Президент Узбекистана прибыл в Минск 18:00
В Дагестане сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в служебном подлоге 18:00
Дизельный Kia Sportage останется в России 18:00
Пентагон ищет подрядчиков для развертывания вооруженных сил в Европе 17:57
Макс Фадеев прокомментировал обвинения в плагиате со стороны Пашкета 17:55
Белорусские суворовцы отправятся в российский "Орленок" 17:50
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке 17:38
Ежедневно на пути метро в Мадриде падают как минимум четыре телефона 17:33
Суворовцы сыграют классику, рок и джаз 17:31
В Мурманской области перенесли начало отопительного сезона 17:25
В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе 17:23
Компании США проектируют для саудовского принца город стоимостью $500 млрд 17:16
Житель Сочи продал 38 квартир в самострое на 95 млн рублей 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
31.07.2019 18:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Систему электронного голосования протестируют третий раз

Текст: Сергей Жуков
Более пяти тысяч признанных ранее недействительными подписей зачтены девяти кандидатам в Мосгордуму, подавшим жалобы в Мосгоризбирком. Об этом на заседании Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами сегодня сообщил его руководитель Алексей Венедиктов.
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

"Девяти кандидатам суммарно вернули 5011 подписей, - рассказал он. - Этого не хватает, но тем не менее снижает количество недостающих подписей. Теперь жалобы будет рассматривать Центральная избирательная комиссия". На заседаниях рабочей группы ЦИК будут присутствовать два представителя Общественного штаба - голосовать не смогут, но вправе выступать и высказывать свою точку зрения. Этому решению предшествовали "горячие" переговоры. По словам Венедиктова, в ЦИК готовы перепроверять спорные подписи, привлекая к этому федеральных экспертов.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Памфилова: Жалобы по выборам в Мосгордуму рассмотрим объективно и открыто

Предложили в штабе направить своих представителей и на несогласованные акции протеста, которые могут состояться в столице. "Мы пропустили тот момент, когда могли выходить наблюдателями на улицу, - пояснил Венедиктов. - Я предлагаю написать письмо начальнику МВД по Москве Олегу Баранову, чтобы члены штаба и Общественной палаты стали официальными наблюдателями". Плюс ко всему общественники, уточнил он, могли бы участвовать в переговорах с организаторами акций и митингов.

Глава Общественного штаба также анонсировал новое, уже третье по счету, испытание системы электронного голосования. Она будет впервые использована 8 сентября на выборах в Мосгордуму. Запись на "генеральную репетицию" откроется 12 августа. Два теста, напомним, прошли в июле. Сначала систему протестировали студенты столичных вузов, которые выбирали руководителей студенческих советов. Двумя неделями позже подключились остальные москвичи. Им предстояло решить судьбу бездомных животных. В обоих случаях без сбоев и недочетов не обошлось.

"При регистрации на электронное голосование учетные записи должны быть подтверждены в МВД и Пенсионном фонде, второй момент - избиратели должны жить в Москве, и, наконец, третье - нужно указать свой пол, - пояснил руководитель электронного штаба Илья Массух. - С последним пунктом возникли сложности, в некоторых интернет-браузерах избиратели не смогли выбрать пол и не были допущены к голосованию". Все огрехи обещают устранить в ближайшее время. Очередная проверка запланирована на август. На сей раз "экзамен" пройдет в районах Москвы, где собственно и будут осенью голосовать через интернет. Речь о трех избирательных округах: №1 (Зеленоград), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы 8 сентября отдать свой голос дистанционно, нужно до 4 сентября подать заявление на портале mos.ru.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
Путин поручил увеличить количество грантов для студентов
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая