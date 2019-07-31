Новости

Президент Узбекистана прибыл в Минск 18:00
В Дагестане сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в служебном подлоге 18:00
Дизельный Kia Sportage останется в России 18:00
Пентагон ищет подрядчиков для развертывания вооруженных сил в Европе 17:57
Макс Фадеев прокомментировал обвинения в плагиате со стороны Пашкета 17:55
Белорусские суворовцы отправятся в российский "Орленок" 17:50
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке 17:38
Ежедневно на пути метро в Мадриде падают как минимум четыре телефона 17:33
Суворовцы сыграют классику, рок и джаз 17:31
В Мурманской области перенесли начало отопительного сезона 17:25
В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе 17:23
Компании США проектируют для саудовского принца город стоимостью $500 млрд 17:16
Житель Сочи продал 38 квартир в самострое на 95 млн рублей 17:07
Land Rover решил обновить старый Defender 17:03
Росконгресс рассказал о выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ 16:54
Под Тверью две женщины жестоко избили соперницу 16:48
Вышел трейлер фильма Скорсезе "Ирландец" с Аль Пачино, Де Ниро и Пеши 16:42
В Геленджике полиция применила оружие при задержании автомобиля 16:40
В Сибири напавший на командира экипажа авиадебошир пошел под суд 16:37
В "мост глупости" в Петербурге врезалось 170 "ГАЗелей" 16:32
Зеленский отказался от своего бюста со следами помады 16:30
Корейские болельщики требуют от "Ювентуса" 50 млн евро из-за Роналду 16:25
Новый Hyundai Creta не смог скрыться от папарацци 16:02
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата 15:59
В Прикамье отпустили фигурантов дела о взрыве на заводе "Азот" 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
31.07.2019 17:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Суворовцы сыграют классику, рок и джаз

Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

В конце августа в Москве стартует полюбившийся москвичами и гостями столицы Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Одни из постоянных участников музыкального праздника - оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. В интервью "Вечерней Москве" художественный руководитель и начальник училища Александр Герасимов рассказал о том, как готовятся к фестивалю суворовцы. Всё, по его словам, начинается с идеи.

Военный оркестр из КНДР впервые выступит на фестивале "Спасская башня"

"Главное при создании шоу, которое показывают суворовцы, - идея, - поделился секретами подготовки Александр Герасимов. - Потом эта идея насыщается музыкальным материалом, который тоже необходимо подготовить: надо найти ряд произведений, которые будет интересно изучать, соединить их, сделать тщательно аранжировки и дать ребятам возможность приступить к изучению нот".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фестиваль "Спасская башня" завершается в Москве под "Прощание славянки"

По словам худрука училища, выступление на "Спасской башне" - одно из главных событий в году для ребят. Для многих участие в шоу стало причиной поступления в учебное заведение.

"Спасская башня" - это проект, который позволяет задействовать все ресурсы училища. Суворовцы знают, что они будут участвовать в этом событии. Более того, даже абитуриенты, которые к нам поступают, при ответе на вопрос: что вас сподвигло сюда поступать, говорят, что очень хочется поступить в училище, которое так ярко, так здорово участвует в фестивале", - подтвердил Герасимов.

Говоря о репертуаре оркестра, худрук отметил его широту и пластичность.

Фото: Сергей Куксин
Мирей Матье прилетела в Москву на фестиваль "Спасская башня"

"Мы стараемся использовать в наших выступлениях и классические отрывки, и фрагменты народной музыки, и современной: это в том числе и джаз, и рок. Это делает выступление интересным. В этом году основная идея фестиваля состоит в том, чтобы подтвердить слова генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, имя которого с гордостью носит наше училище: Духовым военным оркестрам по плечу любая музыка", - убежден Герасимов.

"Мы не имеем права повторяться, - подчеркнул он. - каждый год пытаемся сделать что-то новое и необычное, чтобы не надоесть своему зрителю, потому что программа достаточно яркая, но использование одних и тех же приемов быстро может "выхолостить" дух, энергетику из этого мероприятия. Для ребят это хорошая возможность посмотреть на своих коллег, понять уровень мастерства военных оркестров разных стран".

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
Путин поручил увеличить количество грантов для студентов
Памфилова: Жалобы по выборам в Мосгордуму рассмотрим объективно и открыто
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая