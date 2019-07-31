Суворовцы сыграют классику, рок и джаз

В конце августа в Москве стартует полюбившийся москвичами и гостями столицы Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Одни из постоянных участников музыкального праздника - оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. В интервью "Вечерней Москве" художественный руководитель и начальник училища Александр Герасимов рассказал о том, как готовятся к фестивалю суворовцы. Всё, по его словам, начинается с идеи.

"Главное при создании шоу, которое показывают суворовцы, - идея, - поделился секретами подготовки Александр Герасимов. - Потом эта идея насыщается музыкальным материалом, который тоже необходимо подготовить: надо найти ряд произведений, которые будет интересно изучать, соединить их, сделать тщательно аранжировки и дать ребятам возможность приступить к изучению нот".

По словам худрука училища, выступление на "Спасской башне" - одно из главных событий в году для ребят. Для многих участие в шоу стало причиной поступления в учебное заведение.

"Спасская башня" - это проект, который позволяет задействовать все ресурсы училища. Суворовцы знают, что они будут участвовать в этом событии. Более того, даже абитуриенты, которые к нам поступают, при ответе на вопрос: что вас сподвигло сюда поступать, говорят, что очень хочется поступить в училище, которое так ярко, так здорово участвует в фестивале", - подтвердил Герасимов.

Говоря о репертуаре оркестра, худрук отметил его широту и пластичность.

"Мы стараемся использовать в наших выступлениях и классические отрывки, и фрагменты народной музыки, и современной: это в том числе и джаз, и рок. Это делает выступление интересным. В этом году основная идея фестиваля состоит в том, чтобы подтвердить слова генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова, имя которого с гордостью носит наше училище: Духовым военным оркестрам по плечу любая музыка", - убежден Герасимов.

"Мы не имеем права повторяться, - подчеркнул он. - каждый год пытаемся сделать что-то новое и необычное, чтобы не надоесть своему зрителю, потому что программа достаточно яркая, но использование одних и тех же приемов быстро может "выхолостить" дух, энергетику из этого мероприятия. Для ребят это хорошая возможность посмотреть на своих коллег, понять уровень мастерства военных оркестров разных стран".