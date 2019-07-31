В московском метро изменят кольцевую линию

В московском метро построят еще одну станцию на Кольцевой линии.

Как сообщил в своем Twitter мэр Сергей Собянин, речь идет о станции "Суворовская". Еще в конце 80-х ее планировали строить между "Проспектом Мира" и "Новослободской". В 90-е приступили к реализации проекта, но быстро его "заморозили" до лучших времен.

Возобновить строительство этой станции решили совсем недавно. Она должна улучшить транспортную ситуацию в центре. Планируется, что строительство начнется до конца года. На "Суворовской" кроме основной станции запланирована пересадка на "Достоевскую".