В московском метро изменят кольцевую линию

В московском метро построят еще одну станцию на Кольцевой линии.
Как сообщил в своем Twitter мэр Сергей Собянин, речь идет о станции "Суворовская". Еще в конце 80-х ее планировали строить между "Проспектом Мира" и "Новослободской". В 90-е приступили к реализации проекта, но быстро его "заморозили" до лучших времен.
Возобновить строительство этой станции решили совсем недавно. Она должна улучшить транспортную ситуацию в центре. Планируется, что строительство начнется до конца года. На "Суворовской" кроме основной станции запланирована пересадка на "Достоевскую".
Работы должны стартовать уже в этом году. С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект - все-таки действующая линия в центре города. "Суворовская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом мира". С нее будет пересадка на станцию "Достоевская".- Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 июля 2019 г.