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31.07.2019 23:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В московском метро изменят кольцевую линию

Текст: Сергей Бабкин

В московском метро построят еще одну станцию на Кольцевой линии.

В московском метро машинист спас упавшего пенсионера

Как сообщил в своем Twitter мэр Сергей Собянин, речь идет о станции "Суворовская". Еще в конце 80-х ее планировали строить между "Проспектом Мира" и "Новослободской". В 90-е приступили к реализации проекта, но быстро его "заморозили" до лучших времен.

Возобновить строительство этой станции решили совсем недавно. Она должна улучшить транспортную ситуацию в центре. Планируется, что строительство начнется до конца года. На "Суворовской" кроме основной станции запланирована пересадка на "Достоевскую".

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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