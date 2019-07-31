Новости

Кличко назвал команду Зеленского лживыми непрофессионалами 05:20
В аквапарке Китая 44 человека пострадали из-за искусственной волны 05:06
В Якутске фигурантам дела о крупной взятке смягчили меру пресечения 04:51
Тропический шторм обрушится на побережье Китая 04:47
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3 04:36
Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ 04:20
На Курилах будут делать синтетическую нефть из мусора 04:11
В Японии за неделю 11 человек скончались из-за жары 03:44
На Сахалине увеличат закупочные цены на молоко 03:40
Секретная служба США возведет четырехметровый забор вокруг Белого дома 03:36
Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии 02:57
Трамп высказался по поводу торговых переговоров с Китаем 02:49
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине 02:28
В Судане отменены занятия в школах после гибели подростков на акции протеста 01:49
Турция создаст зону безопасности на границе с Сирией 01:26
В Москве мужчину до смерти избили на детской площадке 01:08
СМИ: КНДР запустила несколько неопознанных снарядов 00:53
В Москве на детской площадке до смерти избили мужчину 00:48
СМИ: В США будут эксгумированы останки гангстера Джона Диллинджера 00:27
Под Донецком остановили "прорыв" 19 танкистов ВСУ в состоянии опьянения 00:25
Пионер антивируса заявил, что "бежал из лап ЦРУ" в Литву 00:00
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей 30.07.2019
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье 30.07.2019
Специалисты оценили вероятность появления гари сибирских пожаров в Москве 30.07.2019
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо 30.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
31.07.2019 04:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске фигурантам дела о крупной взятке смягчили меру пресечения

Текст: Владимир Таюрский

Якутский городской суд постановил изменить меру пресечения с содержания в следственном изоляторе на домашний арест Василию Гоголеву и Георгию Карамзину, обвиняемым в получении крупной взятки "квадратными метрами" и в посредничестве при ее получении.

В Хабаровске лесопромышленник, обвиняемый в хищениях, выпущен из СИЗО

Еще одному фигуранту дела, Татьяне Самсоновой мера пресечения не изменена, она оставлена под домашним арестом. Судебные заседания шли во вторник до глубокого вечера. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил представитель одной из сторон.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, который, по версии следствия, получил от строительной компании взятку "квадратными метрами" на сумму 114 миллионов рублей. На период следствия чиновник отстранен от исполнения обязанностей. Карамзину и Самсоновой обвинения предъявлены как посредникам.

Сразу после возбуждения уголовного дела Гоголев и Карамзин были арестованы и провели в следственном изоляторе почти два месяца. Под домашним арестом они будут находиться, если ничего не изменится, до 6 ноября.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3
Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине
Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров
Россия обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе