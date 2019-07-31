В Якутске фигурантам дела о крупной взятке смягчили меру пресечения

Якутский городской суд постановил изменить меру пресечения с содержания в следственном изоляторе на домашний арест Василию Гоголеву и Георгию Карамзину, обвиняемым в получении крупной взятки "квадратными метрами" и в посредничестве при ее получении.

Еще одному фигуранту дела, Татьяне Самсоновой мера пресечения не изменена, она оставлена под домашним арестом. Судебные заседания шли во вторник до глубокого вечера. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил представитель одной из сторон.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя мэра Якутска Василия Гоголева, который, по версии следствия, получил от строительной компании взятку "квадратными метрами" на сумму 114 миллионов рублей. На период следствия чиновник отстранен от исполнения обязанностей. Карамзину и Самсоновой обвинения предъявлены как посредникам.

Сразу после возбуждения уголовного дела Гоголев и Карамзин были арестованы и провели в следственном изоляторе почти два месяца. Под домашним арестом они будут находиться, если ничего не изменится, до 6 ноября.