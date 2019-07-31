В одном из городов Приамурья паводок побил "рекорд" 2013 года

Рост уровня воды в реке Томь в городе Белогорске до отметки выше 430 сантиметров, которая была достигнута во время наводнения в 2013 году, несколько дней назад предсказали гидрологи. Пик паводка ожидался 1-2 августа. Однако уже 31 июля Томь поднялась до 435 сантиметров.

"Реальность оказалась хуже прогнозов: уровень воды в Белогорске стремительно растет. В среднем за один час вода прибывает на два-три сантиметра", - отмечается на сайте городской администрации.

Теперь специалисты ожидают подъем воды до 500 сантиметров.

В зоне затопления оказались дома на правом берегу реки, дачи "Междуречье” и поселок Остров старица. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об эвакуации жителей поселка.

На Острове 75 домов. Там живут 148 человек, в том числе 28 детей.

Как сообщила председатель эвакокомиссии Галина Бурмистрова, сейчас подтопленцев готов принять пункт временного размещения на 50 человек. В первую очередь туда отправятся дети, женщины и инвалиды. В то же время эвакуационный пункт расширяется, чтобы в безопасности оказались все.

С 14:00 поселок обесточен. Все службы городского хозяйства работают в условиях ЧС.