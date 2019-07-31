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31.07.2019 12:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Авторов "Сердца Пармы" оштрафовали за вырубку деревьев в заповеднике

Текст: Надежда Пащенко
Фото: Надежда Пащенко/РГ Фото: Надежда Пащенко/РГ
Фото: Надежда Пащенко/РГ

Съемочной группе художественного фильма по роману Алексея Иванова "Сердце пармы" пришлось выплатить 56 тысяч рублей за незаконную вырубку леса в природном заповеднике "Каменный город" Пермского края. Об этом "РГ" сообщили в краевом министерстве природы.

Фото: Михаил Шмаков
В Прикамье идут съемки нового фильма по роману Алексея Иванова

По данным ведомства, после появления информации во многих СМИ о том, что во время съемок организаторы жгут костры и вырубают деревья, за поведением команды режиссера Антона Мегердичева установили контроль инспекторы природного парка "Пермский". В результате был выявлен факт вырубки молодых насаждений. Также ранее сообщалось, что съемки фильма начались еще до подписания разрешения на использование территории "Каменного города" администрацией заповедника. В ведомстве отмечают, что точно неизвестно, кто именно вырубал насаждения, а потому штраф был выставлен съемочной группе. Создатели выплатили положенную сумму добровольно.

Напомним, фильм "Сердце пармы" снимает режиссер Антон Мегердичев. Съемки начались в июле и проходят на территории Пермского края и в Подмосковье. На берегах рек Усьвы и Вишеры были построены уникальные деревянные декорации, в фильме ожидаются масштабные батальные сцены.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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