Медведев поручил анализировать воздух в зоне пожаров в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил контролировать предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе в зоне пожаров в Сибири и следить за здоровьем населения. Эти и другие поручения он озвучил по итогам проведенного совещания в Красноярске.

Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Дмитрий Медведев остановился для проведения совещания в этом городе перед рабочим визитом Читу (где также будет обсуждаться ситуация с пожарами).

Напомним, что, открывая совещания, он назвал главной задачей недопущение распространения огня на населенные пункты. Кроме того, глава кабмина не исключил изменения нормативной базы, касающейся тушения пожаров.

В завершение мероприятия Дмитрий Медведев подвел итоги и поставил ряд дополнительных задач.

Обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, он поручил "следить за нормативами, за выбросами, за здоровьем людей".

- Пока ничего такого там сверхпечального не происходит, хотя все равно это все очень тяжело и трудно - людям тяжело, - констатировал Медведев.

Попова уточнила, что пока высоких рисков для здоровья от продуктов горения в регионах, охваченных лесными пожарами, нет. Это связано с тем, что очаги удалены от населенных пунктов. Тем не менее в районах, где есть высокие риски развития болезни из-за дыма, установлено наблюдение, проводятся обходы людей с хроническими заболеваниями системы дыхания.

Председатель правительства, кроме того, отреагировал на обращение главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. Тот попросил "предусмотреть дополнительные средства на оплату работ по тушению пожаров из резервного фонда правительства РФ, ориентировочно от 2,5 до 3 млрд рублей". Губернатор Красноярского края Александр Усс уточнил, что конкретно его региону необходимо 350 млн рублей для более эффективного применения авиации при тушении пожаров. Он также предложил построить на севере страны лесопожарный центр, который займется обслуживанием зоны возгораний.

Дмитрий Медведев сообщил, что правительство РФ выделит из своего резервного фонда дополнительные средства на усиление группировки по борьбе с лесным огнем в Сибири.

Глава кабмина отметил, что результатом сегодняшнего мероприятия должно быть общее укрепление усилий, направленных на тушение пожаров, и соединение возможностей различных ведомств.

Он также повторно коснулся темы безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи охваченных огнем районов.

- Нужен максимальный контроль со стороны муниципальных властей, лесопользователей, региональных властей и, конечно, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, - сказал Медведев. - Просил бы этот контроль обеспечить.

При подготовке системных мер глава кабмина, кроме того, призвал обратить внимание на вопросы, связанные с климатическими изменениями. Их "нужно принимать в расчет, чтобы готовить предложения по борьбе с пожарами", уточнил Медведев. По его словам, на этот счет "не грех проконсультироваться с теми странами, где эта проблема так же, как у нас, существует в полный рост". Среди регионов, опыт которых можно было бы учесть, премьер-министр назвал Аляску и страны Европы.