Медведев поручил анализировать воздух в зоне пожаров в Сибири

Новости

В Индии погиб известный кофейный магнат 21:02
Актер "Современника" арестован на 8 суток за ношение полицейской формы 20:54
В гарнизон Тикси доставили зенитные комплексы 20:39
На Северо-Западе обнаружено 107 "черных кредиторов" 20:23
Комитет Сената США поддержал санкции против "Северного потока-2" 20:22
Президент Бразилии предпочел постричься вместо встречи с главой МИД Франции 20:04
Ученые: Луна значительно старше, чем считалось ранее 20:03
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене 19:46
В Петербурге арестован гендиректор строительной компании "Норманн" 19:41
Следующее заседание контактной группы по Украине пройдет 21 августа 19:27
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции 19:12
На матче "Зенит" - "Краснодар" будет работать VAR 19:08
Российский корабль "Прогресс" установил рекорд скорости полета до МКС 19:06
В Перми замдиректора школы, где от голода умерла девочка, пойдет под суд 19:00
Пловчиха Юлия Ефимова назвала любимые сериал и киногероя 18:50
Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля 18:40
Москва признана лучшим студенческим городом России и Восточной Европы 18:35
На Кубани гидроциклист протаранил отдыхающую на пляже женщину 18:34
В Югре сотрудница банка украла из кассы 5,7 миллиона рублей 18:27
В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров 18:18
Названы самые распространенные виды рака в России у мужчин и женщин 18:10
Президент Узбекистана прибыл в Минск 18:00
В Дагестане сотрудников Роспотребнадзора заподозрили в служебном подлоге 18:00
Дизельный Kia Sportage останется в России 18:00
Пентагон ищет подрядчиков для развертывания вооруженных сил в Европе 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья
31.07.2019 20:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев поручил анализировать воздух в зоне пожаров в Сибири

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил контролировать предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе в зоне пожаров в Сибири и следить за здоровьем населения. Эти и другие поручения он озвучил по итогам проведенного совещания в Красноярске.
Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Дмитрий Медведев остановился для проведения совещания в этом городе перед рабочим визитом Читу (где также будет обсуждаться ситуация с пожарами).

Напомним, что, открывая совещания, он назвал главной задачей недопущение распространения огня на населенные пункты. Кроме того, глава кабмина не исключил изменения нормативной базы, касающейся тушения пожаров.

В завершение мероприятия Дмитрий Медведев подвел итоги и поставил ряд дополнительных задач.

Обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, он поручил "следить за нормативами, за выбросами, за здоровьем людей".

- Пока ничего такого там сверхпечального не происходит, хотя все равно это все очень тяжело и трудно - людям тяжело, - констатировал Медведев.

Попова уточнила, что пока высоких рисков для здоровья от продуктов горения в регионах, охваченных лесными пожарами, нет. Это связано с тем, что очаги удалены от населенных пунктов. Тем не менее в районах, где есть высокие риски развития болезни из-за дыма, установлено наблюдение, проводятся обходы людей с хроническими заболеваниями системы дыхания.

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров

Председатель правительства, кроме того, отреагировал на обращение главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. Тот попросил "предусмотреть дополнительные средства на оплату работ по тушению пожаров из резервного фонда правительства РФ, ориентировочно от 2,5 до 3 млрд рублей". Губернатор Красноярского края Александр Усс уточнил, что конкретно его региону необходимо 350 млн рублей для более эффективного применения авиации при тушении пожаров. Он также предложил построить на севере страны лесопожарный центр, который займется обслуживанием зоны возгораний.

Дмитрий Медведев сообщил, что правительство РФ выделит из своего резервного фонда дополнительные средства на усиление группировки по борьбе с лесным огнем в Сибири.

Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"
Как в Сибири борются с лесными пожарами

Глава кабмина отметил, что результатом сегодняшнего мероприятия должно быть общее укрепление усилий, направленных на тушение пожаров, и соединение возможностей различных ведомств.

Он также повторно коснулся темы безопасности населенных пунктов, расположенных вблизи охваченных огнем районов.

- Нужен максимальный контроль со стороны муниципальных властей, лесопользователей, региональных властей и, конечно, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, - сказал Медведев. - Просил бы этот контроль обеспечить.

При подготовке системных мер глава кабмина, кроме того, призвал обратить внимание на вопросы, связанные с климатическими изменениями. Их "нужно принимать в расчет, чтобы готовить предложения по борьбе с пожарами", уточнил Медведев. По его словам, на этот счет "не грех проконсультироваться с теми странами, где эта проблема так же, как у нас, существует в полный рост". Среди регионов, опыт которых можно было бы учесть, премьер-министр назвал Аляску и страны Европы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Лесные пожары РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки об обязательном тушении лесных пожаров
Минобороны создаст авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Сибири
ГИБДД раскрыла положение всех камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
ПФР напомнил о пересчете пенсий работающим пенсионерам
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая