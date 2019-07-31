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31.07.2019 20:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росгидромет спрогнозировал обострение ситуации с лесными пожарами

Текст: Татьяна Замахина
Ситуация с лесными пожарами будет с каждым годом ухудшаться, придется к этому адаптироваться. Об этом заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.
Алексей Ерешко / РИА Новости Алексей Ерешко / РИА Новости
Алексей Ерешко / РИА Новости

Такой прогноз Яковенко сделал после совещания, которое провел в Красноярске премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Оно было посвящено лесным пожарам, охватившим регионы Сибири. Дмитрий Медведев дал ряд поручений, заявив о необходимости системных мер.

- Хотелось бы отметить, что ситуация с каждым годом будет ухудшаться, потому что климатические изменения видны уже везде и даже у нас в России, - предупредил глава Росгидромета в разговоре с журналистами.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
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Он отметил, что на севере страны ситуация даже более тяжелая, чем в других регионах.

По его словам, средний рост температуры в некоторых районах Сибири уже отличается на 8-10 градусов от многолетних уровней.

- Это означает, что в будущем нас ждут устойчивые волны тепла, иссушение почв, - заявил Яковенко. - Соответственно, температура будет повышаться значительными темпами, выше, чем в среднем по миру.

Таким образом, климатическая ситуация будет все время ухудшаться, резюмировал он, добавив, что "к этому надо адаптироваться". В частности - надо более внимательно относиться к мерам пожарной безопасности.

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