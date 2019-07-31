В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке

Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко. Судьба еще шести человек остается неизвестной, передает РИА Новости.

Напомним, согласно официальным данным, стихия унесла жизни 25 человек. Эту информацию также подтвердил глава региона.

Всего же за время паводка в больницы региона обратились более тысячи человек. Основной диагноз - переохлаждение и связанные с ним проблемы со здоровьем.

Сейчас в Иркутской области зафиксировали вторую волну паводков.

Согласно последним данным, подтопления произошли в восьми районах региона.

Напомним, в начале июля из-за паводка пострадали люди в 109 населенных пунктах. Тогда были подтоплены более десяти тысяч домов.