В Омске выявили экологического "террориста"

Цех химического предприятия, трубы которого выбрасывали в городскую атмосферу запредельное количество сероводорода, этилбензола и метилмеркаптана, бойцы СОБРа брали штурмом. Превышение допустимых концентраций вредных веществ удалось зафиксировать специалистам мобильной эколаборатории.

Омичи, для которых экологические скандалы в последнее время не редкость, в очередной раз начали обрывать телефоны экстренных служб по поводу ночной загазованности. Ситуацию усугубили духота, штиль и туман, вызванный дымом лесных пожаров. Горожане жаловались на кашель, резь в глазах, бессонницу. В дело пришлось вмешаться властям. Глава региона собрал руководителей надзорных и правоохранительных органов и потребовал "оперативно вмешаться, найти и наказать виновных".

На предприятии, оказавшемся виновником загрязнения воздуха, полиция изъяла документы, компьютеры и сейф, опечатала здание. Возбуждено уголовное дело. Как оказалось, руководство завода уже штрафовали на сто тысяч рублей. Однако это не помешало предприятию переименоваться и спокойно продолжить свою деятельность. Горожане предполагают, что ситуация может повториться.

Однако это далеко не единственный источник несанкционированных выбросов. По словам экспертов, в мегаполисе таких множество, и они существенно осложняют и без того неблагоприятную экологическую ситуацию. При этом у контролирующих органов связаны руки. Внезапно нагрянуть на завод с проверкой они не могут, поскольку по закону обязаны предупредить о ней заранее.

По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Ильи Лобова, ежегодно в городскую атмосферу попадает 250 тысяч тонн вредных выбросов, 28 процентов которых - на совести промышленных предприятий. Неудивительно, что Омск оказался в числе двенадцати самых экологически неблагополучных городов страны. Теперь в рамках нацпроекта "Чистый воздух" к 2024 году в мегаполисе предстоит на четверть снизить выброс загрязняющих веществ.

К решению проблемы подключились столичные специалисты.

- Мы предлагаем выработать универсальный алгоритм выхода из экологически сложной ситуации. И Омск, где все издержки представлены в полной мере, вполне может стать пилотной территорией, - отметил гендиректор Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов.

Сейчас региональное минприроды работает над электронной картой, которая наглядно и в режиме онлайн будет показывать, где и чем дымят заводские трубы. Предприятия планируют оснастить соответствующими датчиками. Правда, на это нужно согласие владельцев. Пока заключено два десятка таких соглашений.

- Важно знать не только объем, но и состав выбросов, поскольку некоторые химические вещества, присутствующие в атмосфере в малых дозах, могут принести организму гораздо больше вреда, чем все остальные выхлопы вместе взятые, - подчеркивает руководитель омской общественной ассоциации "Экологический комитет" Сергей Костарев.

Специалисты полагают, что необходимо пересмотреть и систему наказания отравляющих воздух предприятий. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, сегодня штрафы не превышают двадцати тысяч рублей. Для завода это крохи. А вот если они вырастут до миллиона рублей, то руководство лишний раз задумается, продолжать ли чадить по ночам или заняться модернизацией производства.

Кстати

"Вредные" предприятия могут обязать откладывать средства на ликвидацию накопленного экологического ущерба. Такой законопроект обсуждается в минприроды РФ. Сегодня недобросовестный собственник может переоформить имущество на фирму-однодневку и скрыться. Новый закон закрепит за бизнесом обязанность по рекультивации, независимо от смены юридического лица.