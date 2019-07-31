В Омске запустили электричку с аудиокнигами для пассажиров

Необычный состав с тематическими вагонами будет курсировать между Омском и станцией Иртышская.

В "историческом" вагоне пассажиры смогут узнать об основных этапах строительства и развития Транссибирской магистрали и Западно-Сибирской железной дороги. А в вагоне-библиотеке - скачать аудиокниги и скоротать время за чтением.

- В вагоне расположены стикеры, которые скачиваются пассажиром на свои удобные приложения, - цитирует ОТР диспетчера по организации пригородных перевозок РЖД Гульнару Уазбекову.

В электропоезде есть также детский вагон и два вагона класса "Комфорт", оборудованные мягкими креслами и телевизорами. Во время поездки в них можно будет посмотреть художественные и документальные фильмы.