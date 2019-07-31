Военный пенсионер осуществил свою давнюю мечту - возвел средневековый замок. Своими руками сделал мечи, арбалеты, доспехи. Оборудовал комнату пыток. Под гостиничный номер обставляет каземат. Чтобы туристы не скучали.

Александр Немо строит замок из всего, что валяется под ногами, по "средневековой технологии". Фото: Светлана Сибина

Дорога до замка, расположенного в поселке с не сказочным названием "Политотдел", тоже напоминает средние века - петляющая вокруг цветущих полей грунтовка. Именно сюда на побывку занесло отставного капитана Немо (такой псевдоним придумал себе сибирский зодчий). Сам не предполагал, что осядет здесь надолго. Но замок, который он строит вот уже десятый год, привязал его к этой земле. К тому же необычное для сибирской глубинки строение уже считается одной из главных достопримечательностей села.

Внешне сооружение действительно напоминает разрушающийся старинный замок. Тем не менее стройка медленно, но растет вверх. Ощущение ветхости создает строительный материал, из которого возводятся стены.

- Использую все, что валяется на свалках. Битый кирпич, арматура, бутылки, консервные банки, камни - все идет в дело, - делится технологией с "РГ" Александр Немо. - В средние века ведь тоже не существовало домостроительных комбинатов. Вот и я придерживаюсь этих принципов.

То, что получилось, впечатляет. Замок действительно напоминает древнее фортификационное сооружение. На подступах высится барбакан - круглая башня, предназначенная для защиты входа в крепость. Вот бастион с установленной в бойнице пушкой. Орудие нацелено прямо на противоположный берег протекающей внизу речушки - старицы Иртыша. Неприятель уж точно не пройдет. Главная башня замка - донжон - пока не достроена. Из трех уровней удалось соорудить лишь два.

- Барбакан я тоже поначалу планировал воздвигнуть в четырех уровнях, но потом понял, что одному такой объем не поднять, подкорректировал проект. Делаю-то все в одиночку. Помощники без денег работать не хотят. А откуда у меня деньги, - поясняет Немо.

Тем не менее сделано уже немало. Двери внутри башен ведут в экзотические помещения. Вот самый настоящий каземат, а вот комната пыток. Какое же без нее Cредневековье? Поначалу Александр хотел снабдить ее полным набором мрачных аксессуаров, но потом передумал - зачем пугать народ. И ограничился плахой с топором. Впрочем, и этот атрибут в обрамлении обшарпанных стен с узким тусклым окошком вызывает невольный душевный трепет.

- А знаете, что такое истинная или подлинная правда? - задает подходящий по случаю вопрос экскурсовод Немо. - Это правда, полученная с помощью истинника (так называли в Cредние века толстую двухметровую палку) или подлинника (кнута), которыми били привязанного к лавке человека. До тех пор, пока не сознается в преступлении. А если не помогало - переходили к правде подноготной, загоняя иголки под ногти.

Интерес к этой эпохе у него возник еще в детстве, в Свердловске, когда будущий капитан Вова Подгорбунский занимался в кружках Дворца пионеров. Располагалось учреждение в здании бывшей усадьбы Расторгуевых-Харитоновых (109 комнат!), построенной в начале XVIII века. Рядом был разбит сад, на который будущий зодчий смотрел буквально раскрыв рот. Еще в одном замке ему посчастливилось побывать уже в качестве курсанта Рижского военного училища.

- Наши учебные корпуса располагались в старинных башнях, возведенных еще рыцарями Тевтонского ордена, - рассказывает Александр. - За годы учебы я весьма проникся ощущениями жизни в этих прекрасных, но мрачных и вечно сырых сооружениях.

После учебы молодой офицер служил в гарнизонах Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии, Крайнего Севера. Потом в звании капитана пошел в органы внутренних дел на должность инспектора-криминалиста. Но все это время замки не выходили из его головы. Он перелопатил тома исторической, мистической, приключенческой литературы. Нашел в себе черты героя романа Жюля Верна капитана Немо. После выхода на пенсию уехал в Омскую область, чтобы сказку сделать былью.

Сколько еще продлится строительство, Немо точно сказать не может.

- Буду строить, пока хватит сил, - говорит. - Но все, что я делаю, безумно интересно. Причем не только мне, но и пацанам, и взрослым, которым я допоздна рассказываю свои средневековые байки.

Есть у мастера задумка оборудовать в замке гостевой номер, где любители приключений могли бы провести ночь, окунуться в далекую эпоху.