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31.07.2019 17:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шашлыки не отменяются

За полгода продукты в Сибири подорожали на четыре процента
Текст: Алена Алова (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 168(7926)
Прогнозы о том, что в связи с ростом НДС резко подорожают продукты, не оправдались. По данным Росстата, за последние полгода продовольственные товары в сибирских регионах подорожали не более чем на четыре процента. Наименьший скачок цен (один процент) зафиксирован на Алтае, наибольший (3,5) - в Томской области.

С начала года цены на свинину на сибирских прилавках практически не изменились, а в Омской области даже на десять процентов снизились. Там за килограмм мяса продавцы просят 249 рублей. Впрочем, в мясных лавках свежую свинину можно купить и за 180 рублей. Здесь по самым низким в Западной Сибири ценам продают также баранину и говядину. В Новосибирске и Томске мясо на восемь-пятнадцать процентов дороже. Омские картофель, капуста, молоко, хлеб и сахар - также самые дешевые в СФО.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Стоит сказать, что, по сравнению с прошлыми годами, когда регион был в лидерах по доступности большинства основных пищевых продуктов, его позиции пошатнулись. Например, самой низкой стоимостью яиц, гречки, репчатого лука и яблок теперь может похвастать Барнаул. Самых дешевых кур и рыбу можно найти на кемеровских прилавках. Сливочное масло по минимальной цене продают в Томске, а вот в Новосибирске оно почти на четверть дороже.

"За последние полгода в наибольшей мере в Прииртышье подорожали овощи (на 17,7 процента), крупа (8,6), рыба (6), вермишель (на 5,3 процента). Зато сахар и яйца на подешевели на семь процентов, - сообщили корреспонденту "РГ" в Омскстате.- Средний уровень цен на продовольственные товары с начала года вырос на 3,6 процента".

Между тем, по данным регионального минэкономики, во второй половине 2019 года в регионе изменился и прожиточный минимум, который достиг 10 247 руб-лей - это на 1,3 тысячи рублей (на 5,8 процента) выше прежнего показателя.

За минимальный набор продуктов, необходимых для семейного пикника с шашлыком (два килограмма мяса, один - картофеля, два килограмма овощей, десяток яиц, полкилограмма сметаны и булка хлеба), придется заплатить, в зависимости от региона, от 800 до 1 200 рублей. Куриный шашлык обойдется на 200-300 рублей дешевле. Меньше всего заплатят омичи и барнаульцы, самым затратным пикник будет у новосибирцев и томичей.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск СФО Алтайский край Барнаул СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Томская область Томск Цены на продукты
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