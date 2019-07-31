Новости

Иностранцам откроют въезд на Дальний Восток по электронным визам 15:01
УАЗ "Патриот" с "автоматом" за 1,3 млн рублей. Кто его будет покупать 15:01
Младший брат Семи Насери снимется в фильме о Нагорном Карабахе 14:57
В Чечне из-за разгула стихии повреждены более 300 жилых домов 14:56
Правительство одобрило поправки в Кодекс торгового мореплавания 14:45
Петербург выделил средства на ремонт мемориала на Новгородчине 14:44
В Петербурге появится "сад ощущений" для инвалидов 14:37
В Эфиопии побили мировой рекорд по посадке деревьев 14:33
Минфин Беларуси назвал успешным размещение гособлигаций на рынке РФ 14:26
Новый Suzuki Jimny оказался значительно дороже предшественника 14:16
В возрасте 39 лет умер диджей Ras G 14:15
Под Воронежем женщина продала крышу соседского дома 14:13
Начался очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины 14:11
Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири 14:11
Какие дорогие кроссоверы покупают в России чаще всего 14:06
В Петербурге задержан глава компании-застройщика проблемных объектов 14:02
Путин поручил увеличить количество грантов для студентов 13:56
В Сибири пациентка "скорой" умерла после укола анальгина 13:52
ФСБ нашла взрывчатку у боевиков "ИГ", готовивших теракт в Татарстане 13:52
В Москве врачи спасли пожилого мужчину с ожогами, полученными от свечи 13:51
На Дальнем Востоке произошли два землетрясения 13:47
Журналистка из Польши отметила популярность Крыма у туристов 13:43
В Москве за пьяный дебош в такси задержан актер Павел Ботвиновский 13:35
В Астрахани убрали с дороги покрытие из осколков надгробий 13:30
Матч Главной бейсбольной лиги был прерван из-за массовой драки игроков 13:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если вас затопили соседи
Что делать, если вас затопили соседи
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Россияне теперь могут брать "ипотечные каникулы": что это и как получить
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
Подорожают ли продукты из-за роста НДС на пальмовое масло
31.07.2019 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне из-за разгула стихии повреждены более 300 жилых домов

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике из-за сильного ветра и дождя повреждены более трех сотен жилых домов, разрушены объекты инфраструктуры. Об этом в среду сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Фото: iStock
На Дальнем Востоке произошли два землетрясения

Больше всего от разгула стихии пострадал Урус-Мартановский район республики. Так, в самом Урус-Мартане, а также населенных пунктах Гехи, Гехи-Чу, Рошни-Чу получили повреждения около 200 жилых домов. При этом существуют опасения, что их число возрастет до 350. Также повреждения получили два многоэтажных здания, четыре школы, районная больница и Дом культуры. В 11 крупных селах разрушены ЛЭП и газопроводы. Там сейчас введен режим ЧС.

В соседнем Ачхой-Мартановском районе ураган накрыл село Катар-Юрт, Янди и Ачхой-Мартан. Там пострадало около 120 домов. В шести селах нет электричества и газа, нет питьевой воды в трех населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что из-за массового аварийного отключения электроэнергии без света остались 110 тысяч жителей республики. Сейчас на месте работают сотрудники "Чеченэнерго". Они восстанавливают нарушенное электроснабжение.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил увеличить количество грантов для студентов
Глава Росстата расскажет депутатам об уровне жизни и доходах граждан
Трамп заявил о желании договориться с РФ о контроле над вооружениями
В РФ обучили расчеты второго китайского полка С-400
Экс-депутат Верховной рады: Военнослужащие массово увольняются из ВСУ