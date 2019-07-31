В Чечне из-за разгула стихии повреждены более 300 жилых домов

В Чеченской Республике из-за сильного ветра и дождя повреждены более трех сотен жилых домов, разрушены объекты инфраструктуры. Об этом в среду сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Больше всего от разгула стихии пострадал Урус-Мартановский район республики. Так, в самом Урус-Мартане, а также населенных пунктах Гехи, Гехи-Чу, Рошни-Чу получили повреждения около 200 жилых домов. При этом существуют опасения, что их число возрастет до 350. Также повреждения получили два многоэтажных здания, четыре школы, районная больница и Дом культуры. В 11 крупных селах разрушены ЛЭП и газопроводы. Там сейчас введен режим ЧС.

В соседнем Ачхой-Мартановском районе ураган накрыл село Катар-Юрт, Янди и Ачхой-Мартан. Там пострадало около 120 домов. В шести селах нет электричества и газа, нет питьевой воды в трех населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что из-за массового аварийного отключения электроэнергии без света остались 110 тысяч жителей республики. Сейчас на месте работают сотрудники "Чеченэнерго". Они восстанавливают нарушенное электроснабжение.