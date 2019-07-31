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31.07.2019 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Яхту, подавшую сигнал бедствия в Белом море, взяли на буксир

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Белом море научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" взяло на буксир яхту "Крейсер", которая из-за шторма потеряла ход и подала сигнал бедствия.

Как сообщает РИА Новости, научное судно ведет яхту в порт Архангельск. Ради спасения людей "Профессор Молчанов" прервал научные работы в рамках экспедиции "Трансарктика". Другое научно-исследовательское судно - "Капитан Николай Страхов" - также находилось в том районе и контролировало ситуацию с яхтой. Его экипаж передал коллегам с "Профессора Молчанова", что на терпящем бедствие судне вышел из строя генератор и пропала радиосвязь.

Фото: iStock
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Как ранее сообщала "РГ", из-за шторма к яхте нельзя было приблизиться на лодках или вертолете. На борту "Крейсера" находятся заместитель директора национального парка "Русская Арктика" Иван Мизин с коллегой Юрием Молодцовым и четверо членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Яхта направлялась на Новую Землю, которая входит в территорию нацпарка, но непогода вынудила экипаж повернуть обратно. В районе острова Сосновец в винты яхты попал посторонний предмет, и она легла в дрейф.

Происшествия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Архангельская область
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