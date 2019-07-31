В "мост глупости" в Петербурге врезалось 170 "ГАЗелей"

Вчера только попросил водителей быть осторожнее и внимательнее, чтоб не больше 170 пострадавших авто было к моему юбилею 2го сентября... Водители поняли просьбу буквально! 170я Газель прилетела уже на следующий день!

Видео из "ДТП и ЧП Петербург" pic.twitter.com/SzWBsu0C07 — Мост глупости (@FoolsBridge) 30 июля 2019 г.

В Санкт-Петербурге есть путепровод, который в народе прозвали "мостом глупости" или "мостом дураков". Объект так нелестно нарекли по причине того, что под ним то и дело застревают грузовые фургоны. На днях было зафиксировано "юбилейное" 170 дорожно-транспортное происшествие.

"Счастливчик", как и многие другие, почему-то не заметил или не захотел замечать ни предупреждающего баннера, призывающего перед проездом удостовериться, что транспортное средство проходит по габаритам, ни яркой разметки на бетонной балке моста.

Однако мост на Софийской улице не единственный, где водители могут таким образом "модернизировать" своё транспортное средство. У "моста глупости" есть аккаунты в социальных сетях, в ленте которых регулярно появляются новости об аналогичных происшествиях, в том числе в сводку попадают заграничные ДТП.