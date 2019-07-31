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31.07.2019 16:32
Рубрика: Коммерческий транспорт

В "мост глупости" в Петербурге врезалось 170 "ГАЗелей"

Текст: Евгений Костин

В Санкт-Петербурге есть путепровод, который в народе прозвали "мостом глупости" или "мостом дураков". Объект так нелестно нарекли по причине того, что под ним то и дело застревают грузовые фургоны. На днях было зафиксировано "юбилейное" 170 дорожно-транспортное происшествие.

Фото: Пресс-служба "Группы ГАЗ".
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"Счастливчик", как и многие другие, почему-то не заметил или не захотел замечать ни предупреждающего баннера, призывающего перед проездом удостовериться, что транспортное средство проходит по габаритам, ни яркой разметки на бетонной балке моста.

Однако мост на Софийской улице не единственный, где водители могут таким образом "модернизировать" своё транспортное средство. У "моста глупости" есть аккаунты в социальных сетях, в ленте которых регулярно появляются новости об аналогичных происшествиях, в том числе в сводку попадают заграничные ДТП.

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