В Мурманской области перенесли начало отопительного сезона

Региональные власти Мурманской области поручили муниципалитетам быть готовыми к подаче тепла в жилые дома досрочно, к 1 сентября. Об этом заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на выездном заседании областного правительства в городе Коле, посвященном подготовке к будущему отопительному сезону.

- Приказ Минэнерго РФ требует готовности к подаче тепла в жилфонд к 15 сентября, - отметил он. - Но эти сроки надо сжать. Приказ касается страны в целом, а температурные режимы у разных регионов разные.

Представители некоторых муниципалитетов отмечают, что возможность подать тепло в жилые дома появится даже раньше, чем 1 сентября. Глава администрации Кольского района Александр Лихолат сообщил, что ремонт объектов теплоснабжения идет по графику, и пробные топки котельных с подачей тепла в жилфонд возможны уже с 25 августа.

Как правило, тепло в жилые дома Заполярья подавалось в первой-второй декаде сентября. Например, в Мурманске осенью 2018 года пробные топки котельных, снабжающих теплом разные районы областного центра, проходили в период с 3 по 14 сентября.

Из-за аномально холодного лета многие жители Заполярья мечтают о скорейшем начале отопительного сезона. Почти весь предыдущий месяц температура воздуха держалась на уровне 5-6 градусов выше нуля. Но включить отопление в это время нет возможности, поскольку большинство котельных и теплосетей региона находятся в ремонте.