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31.07.2019 06:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге завели дело на мужчину, напавшего с топором на брокеров

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил дело о покушении на убийство в отношении 49-летнего мужчины, который накануне напал с топором на офис брокерской фирмы. С рубленными ранами в больницу доставлены руководитель фирмы и ее сотрудник.

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Как сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По версии следствия, мужчина пришел с топором в офис брокерской фирмы в бизнес-центре на площади Конституции,7, и напал на сотрудников. Одному пострадавшему было нанесено четыре удара, второму – два. Далее мужчина вышел из офиса, а коллеги раненных вызвали "скорую".

Нападавшего задержали в тот же день. Его личность была хорошо знакома сотрудникам брокерской фирмы, поскольку мужчина являлся их клиентом. Ранее в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что причиной нападения стало недовольство мужчиной качеством оказанных ему финансовых услуг.

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