Хозяин кафе избил школьников, отдыхавших в лагере на Черном море

Скандальной историей обернулось соседство у Черного моря детского оздоровительного комплекса "Морская звезда" и летнего кафе в поселке Новомихайловский Туапсинского района. Предприниматель решил проучить двух отдыхающих школьников за то, что они сидели у входа в его заведение и якобы мешали посетителям.

Конфликт разгорелся в утренние часы, когда дети отдыхали на берегу. Один из воспитанников лагеря, 16-летний Данила, присел с телефоном на ступеньках в кафе. Хозяину это не понравилось, и он потребовал парня убраться, отвесив ему тут же без всякого предупреждения подзатыльник.

- Ребенок кубарем полетел на землю. Находившийся с ним рядом семнадцатилетний товарищ заступился - и тут же получил удар по лицу. Да так, что у него заплыл глаз, - рассказывает директор ДОК "Морская звезда" Наталья Колпакова. - Возникла потасовка, но наши подоспевшие спасатели быстро всех разняли. Мальчика отвезли в больницу, затем на судмедэкспертизу. Но больше всего в этой истории удивила реакция полицейских, которые приехали лишь на следующий день после вызова.

По словам Натальи, конфликт нарастал давно. Долгие годы рядом с детским пляжем находилась пришедшая в запустение территория пансионата "Сигнал". В июле 2018 года базу отдыха выкупил новый предприниматель и перестроил аэрарий в открытое всем ветрам летнее кафе, где гостям предлагают еду и пиво. Буквально в это же время руководство детского лагеря заключило договор с Кубанским бассейновым водным управлением на дополнительную территорию в 120 метров с новой закусочной. Кто тогда мог предположить, что интересы бизнеса и здравницы столкнутся, что называется, лоб в лоб: на одной чаше весов безопасный отдых детей, на другой - досуг курортников.

- По закону мы не имеем права огораживать пляж. Каждый гражданин может здесь купаться. Однако существуют требования СанПиНа к купанию детей: в частности, мы обязаны разбить сектора на воде, глубина в них должна достигать 1,2 метра, в один сектор можно запускать до 15 ребят. Когда же в море заходят и взрослые люди, то сложнее посчитать воспитанников. А тут еще за спиной работает питейное кафе. Лично я считаю, что отдыхающие должны как-то обходить пляжи детских здравниц для общей безопасности ребят, - добавляет Наталья Колпакова.

Несколько лет назад депутаты Заксобрания Ленинградской области уже пытались ограничить посторонним доступ к детским пляжам, внося соответствующие поправки в Водный кодекс РФ. Они не увенчались успехом из-за опасения, что нововведение увеличит и без того немалое количество "прибрежных мест за заборами". Однако такие конфликты бизнеса и детей тоже, понятно, недопустимы. Единого решения пока нет.

И еще одно важное обстоятельство. При подготовке этого материала ни одно краевое ведомство не смогло дать внятного ответа на главный вопрос: как обезопасить отдых детей на общественных пляжах?

Тем временем

После трагических событий в Хабаровском крае, где пожар в палаточном лагере "Холдоми" унес жизни четырех детей, во всех здравницах Кубани начались внеплановые проверки. На днях губернатор Вениамин Кондратьев проинспектировал семейный лагерь в Апшеронском районе. Выяснилось, что палаточный городок, в котором разом проживали 650 взрослых и детей, работал с нарушениями. На территории не соблюдались все правила пожарной безопасности, возникли вопросы и к работе пищеблока. Постояльцы обратились за помощью к губернатору с просьбой сохранить место отдыха - сюда съезжаются многодетные семьи из всех уголков края. Лагерь закрыли до устранения замечаний.