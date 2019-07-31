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31.07.2019 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Щуров, Кремль и его команда

Как кубанский фермер благоустраивает родной поселок
Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодар)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 167(7925)
Кубанский фермер Михаил Щуров, прославившийся тем, что построил на своем участке дом в виде Спасской башни Кремля, придумал и собрал игровые конструкции для детей, которые установил в парке краснодарского поселка Белозерного.
Михаил Щуров: Настольный хоккей подростки быстро освоили, и вечерами в него весь двор играет. Фото: Владимир Аносов/РГ Михаил Щуров: Настольный хоккей подростки быстро освоили, и вечерами в него весь двор играет. Фото: Владимир Аносов/РГ
Михаил Щуров: Настольный хоккей подростки быстро освоили, и вечерами в него весь двор играет. Фото: Владимир Аносов/РГ

Михаил Иванович в свои 73 не перестает изобретать. О его Спасской башне мы рассказали десять лет назад и за минувшие годы не раз были у него в гостях. Он постоянно удивлял своими задумками, упорно воплощая их в жизнь и при этом обрабатывая десятки гектаров, на которых выращивал пшеницу, клубнику, тыкву и подсолнечник.

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Год назад задумался над тем, что неплохо было бы пацанов из многоэтажек вытянуть на улицы, чтобы они чаще общались между собой, а не с виртуальными друзьями, залипая в компьютерах и телефонах. А для этого им нужно было предложить интересное занятие на свежем воздухе. Так появилась идея сделать настольный футбол, да не простой, а антивандальный и с необычной начинкой.

- Конструкцию придумал сам, - рассказывает Михаил Иванович. - Взял рулевые наконечники от "Жигулей", к ним приварил металлические штыри - так сделал "футболистов". Покрасил в красный и белый цвета как игроков разных команд, расположил по позициям так, чтобы одни выступали в роли нападающих, а другие - защитников. Словом, все как на настоящей арене. Сварил металлический короб из труб. Сверху накрыл поликарбонатом - это самая дорогая часть конструкции. Зато по ней можно бить кувалдой, не разобьешь. В том числе это сделано для безопасности людей.

Мастерил все фермер в сарае на своем сельхозучастке в станице Копанской. Его коллеги по крестьянскому ремеслу, увидев настольную инновацию, потянулись к соседу вечерами играть.

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- Механизм вроде простой, а забить гол не так уж просто. Прицел оригинальный, надо присмотреться, оценить позицию и суметь сделать точный пас. У самого не сразу получилось, - продолжает Щуров. - А подростки быстро освоили, вечерами гоняют только так. Кто забьет, кричит "ура!" на весь парк. А потом и семьи подтянулись, молодежь.

Увидев востребованность своего изобретения, Михаил Иванович решил, что нужно сделать еще несколько таких аттракционов. Следом за футболом появились настольный баскетбол, хоккей и шашки. Все конструкции травмобезопасные и крепкие. Шашки популярны у родителей с малышами, а баскетбол и хоккей - у ребят постарше.

- Мне больше всего настольный хоккей нравится. Я и в спортивных магазинах играл в него. Здесь он сложнее, чем обычный, - говорит 13-летний Леня. - Но на улице интереснее играть, чем дома.

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Конструкция тоже нестандартная, сделана так, чтобы рычаги не пробуксовывали и металлические выдвижные держатели не торчали наружу, иначе их легко сломали бы. Изобретатель вмонтировал их в стол. Фигурки вырезал фортуной, сделав точные замеры. Теперь вечерами очередь в парке выстраивается, чтобы поиграть.

Однако на этом Михаил Иванович не намерен останавливаться. Есть у него планы, как дальше благоустраивать Белозерный. Мечтает рядом с парком установить придуманные им музыкальные часы, конструкцию которых сам разработал. По задумке, каждый час будет открываться створка и под известную песню, например "Варенички", появляться фигурка казака, отправляющего в рот популярное лакомство. Он уже не первый год ведет переписку с краснодарскими властями насчет установки этих часов. Сыновья Михаила Ивановича даже готовы спонсировать идею (требуется около 100 тысяч рублей). И если власти дадут согласие, вполне возможно, что в Белозерном появится собственная уникальная достопримечательность.

Кстати

У Михаила Щурова есть четыре патента на изобретения, сделанные им еще в бытность работы инженером по обслуживанию научного оборудования в НИИ риса. Одно из них вычисляет среднюю длину, ширину и толщину 20 зернышек риса. Всего Щуров сделал восемь таких приборов, часть из которых ушли в Венгрию и Францию. Также он разработал солимер, собрав около 150 установок буквально на коленке. Большая часть разошлась по республикам СССР, а пять штук купили венгры.

Знаменитая башня

История появления на фермерском участке Щурова башни началась в далеком 1969 году. Тогда еще студентом-физиком он познакомился в университете с девушкой Галей, ставшей его женой. В подарок привез из столицы фотоальбом "Москва", на развороте которого крупным планом был изображен Кремль. Вот этот кадр и запал в душу Михаилу Ивановичу. А 15 лет назад отец троих детей и дедушка восьми внуков решил, что на его участке должна обязательно появиться столичная достопримечательность. Башню Щурова видно уже с трассы, она как будто вырастает среди золотых головок подсолнуха, таких же ярких, как и маковки соборов Кремля.

Все строение высотой около 14 метров можно условно разделить на три этажа, первый из которых - жилой. Проект начертил сам, помог опыт инженера, тщательно продумал пропорции, украшения. Есть у башни и вполне прикладное значение: она - сторожевая. В шпиле смонтирована видеокамера, сигнал которой идет на телевизор, а также мощный прожектор, освещающий фермерские угодья. Не сходя с диванчика, Михаил Иванович может даже ночью "обойти" дозором свои сельские владения с помощью видеоглаза и прожектора. Шпиль - самое хитроумное сооружение его необычного дома. У него восемь граней: створы по мановению руки фермера поднимаются, открывая перед глазами зрителей просторы пшеничных полей. Все приводит в движение двигатель от бетономешалки.

- На моей башне установлены три больших циферблата, которые показывают абсолютно точное время, синхронизированное со столичным. Я добился этого, смонтировав специальный электронный блок, который корректирует время на моих часах по сигналу точного времени из Москвы, - рассказывает фермер. - Кстати, моя башня не копирует в точности Спасскую. Все украшения сам придумал, пропорции, цвет тоже другие. Там четыре циферблата, здесь три. Диаметр отличается, у моих часов 2,5 метра, а там, насколько знаю, в эту окружность вагон метро проходит. Я и не ставил цель все досконально повторить. Делал для себя и называю ее просто "башня".

Мечты сбываются

В 2009 году "Российская газета" помогла осуществить мечту Михаила Щурова и организовала ему поездку в Москву с посещением оригинала - настоящей Спасской башни. Михаил Иванович увидел много интересного наряду с хрестоматийным набором достопримечательностей: он наблюдал за красочной церемонией развода конных и пеших караулов Президентского полка на Соборной площади. Смущенно отказавшись от приглашения на VIP-трибуну, Щуров скромно встал в толпе.Экскурсия носила прагматический характер: гость очень внимательно осматривал Кремль, а в некоторых местах даже тщательно вымерял заинтересовавшие объекты шагами. По словам Михаила Ивановича, тогда он зарядился идеями и эмоциями всерьез и надолго. Этой подзарядки действительно хватило ему как минимум на 10 лет и, судя по нашей "крайней" встрече, хватит еще не на один год.

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