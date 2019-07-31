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31.07.2019 18:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани гидроциклист протаранил отдыхающую на пляже женщину

Текст: Ирина Белова

В районе станицы Голубицкой, одного из самых популярных мест отдыха на Азовском побережье, гидроциклист нанес телесные повреждения женщине на пляже. Инцидент произошел сегодня в 16.00.

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По информации Южного следственного управления на транспорте СКР, при катании на гидроцикле 29-летний мужчина не справился с управлением, и гидроцикл выбросило на берег в районе пляжа. В результате отдыхающая получила телесные повреждения в виде множественных переломов тазобедренного сустава.

Пострадавшую госпитализировали в Темрюкскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На этой неделе на Кубани это не единственное ЧП с участием гидроцикла. В понедельник в Адлерском районе Сочи в 50 метрах от берега двое молодых мужчин, катаясь на гидроцикле в акватории Черного моря, насмерть разбились, налетев на трос, натянутый между катерами, находившимися на якорной стоянке.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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