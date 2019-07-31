На Кубани гидроциклист протаранил отдыхающую на пляже женщину

В районе станицы Голубицкой, одного из самых популярных мест отдыха на Азовском побережье, гидроциклист нанес телесные повреждения женщине на пляже. Инцидент произошел сегодня в 16.00.

По информации Южного следственного управления на транспорте СКР, при катании на гидроцикле 29-летний мужчина не справился с управлением, и гидроцикл выбросило на берег в районе пляжа. В результате отдыхающая получила телесные повреждения в виде множественных переломов тазобедренного сустава.

Пострадавшую госпитализировали в Темрюкскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На этой неделе на Кубани это не единственное ЧП с участием гидроцикла. В понедельник в Адлерском районе Сочи в 50 метрах от берега двое молодых мужчин, катаясь на гидроцикле в акватории Черного моря, насмерть разбились, налетев на трос, натянутый между катерами, находившимися на якорной стоянке.