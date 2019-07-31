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31.07.2019 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани убрали с дороги покрытие из осколков надгробий

Текст: Лариса Ионова

Улицу Тренева в Астрахани очистили от фрагментов ритуальной атрибутики. Этим занялись работники "Чистого города" по требованию прокуратуры.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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Прокурорскому вмешательству предшествовал большой скандал, когда местные СМИ и "Российская газета" написали о безобразии: во время ремонта дороги ямы засыпали не щебенкой, а расколотыми кусками надгробий.

- Действительно, при подсыпке дороги работники использовали материалы, полученные при уборке городских кладбищ - осколками надгробий, могильных оград и поминальных венков, - рассказали в прокуратуре Трусовского района Астрахани. - А это нарушает законы об охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Отходы от уборки территорий кладбищ подлежат переработке и обезвреживанию в соответствии с действующим законодательством.

Сейчас управление Росприроднадзора по Астраханской области займется вопросом привлечения виновных лиц к административной ответственности.

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