Российский корабль "Прогресс" установил рекорд скорости полета до МКС

Три часа 18 минут понадобилось российскому грузовому кораблю "Прогресс МС-12", чтобы, стартовав с космодрома Байконур, пристыковаться к Международной космической станции.

Старт корабля прошел в 15:11 по московскому времени, а в 18:29 уже произошла стыковка. Прежний рекорд был установлен "Прогрессом" в прошлый раз, когда время полета составило 3 часа 21 минуту. В этот раз расчетное время оказалось превышено на 6 минут.

Как уточняет РИА Новости, после отделения от третьей ступени ракеты "Прогресс" полетел к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что на МКС будут доставлены 1,2 тонны так называемых сухих грузов, более тонны топлива, около полутонны воды, 50 кг сжатого газа и продукты. Российские космонавты попросили фрукты, хрен и горчицу, иностранные - грушевый компот, мясо с перловкой, ряженку, сыр и творог с орехами.