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31.07.2019 23:59
Рубрика: В мире

США ввели санкции против главы МИД Ирана

Текст: Андрей Васильев

Министерство финансов США ввело санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства, опубликованном на его веб-сайте.

Вашингтон угрожал пойти на этот шаг в течение нескольких месяцев, утверждая, что Зариф является главным публичным критиком американской политики в отношении Исламской республики. Но санкции были отложены после того, как чиновники госдепартамента заявили, что это "закроет дверь для дипломатии", напоминает The Washington Post.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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В конце июня минфин США официально отказался внести в черный список главу иранской дипломатии. Тогда министр финансов Стивен Мнучин заявил журналистам, что президент Дональд Трамп приказал ему ввести санкции против Зарифа, сообщил телеканал СNN.

"Мы изучаем различные возможности для введения дополнительных санкций против Тегерана. Очевидно, что министр иностранных дел Зариф представляет собой ключевую фигуру, и мы предоставим вам информацию по этому вопросу, когда у нас будет больше информации об этом", - сказал источник телеканала в ответ на вопрос о санкциях в отношении Зарифа.

Напомним, в конце июня администрация США ввела "жесткие" санкции в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, его окружения "и многих других чиновников", лишив их доступа к финансовым ресурсам на Западе.

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В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции и антисанкции
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