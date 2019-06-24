Трамп ввел санкции против иранского аятоллы Хаменеи

Президент США Дональд Трамп объявил о введении "жестких санкций" против духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Соответствующий указ глава Белого дома подпишет в понедельник. По его пояснениям, речь идет о рестрикциях, призванных ограничить доступ духовного руководства Ирана к финансовым инструментам.

Трамп пообещал "наращивать давление" на Тегеран и подчеркнул, что это государство "никогда не должно получить ядерное оружие".

Отметим, что, хотя применение рестрикций против неугодных стран давно стало нормой для США, персональные санкции против глав государств - достаточно редкое явление. Как ранее заявляли представители администрации США, такие меры вводятся в крайних случаях.

Решение Белого дома последовало за инцидентом 20 июня, когда иранские военные сбили американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Иран утверждает, что аппарат нарушил его воздушное пространство, а в Вашингтоне это отрицают. Ранее Трамп рассказал, что изначально планировалось ответить военным ударом по целям в Иране. Но в последний момент остановил атаку, поскольку в результате могло погибнуть до 150 человек, что было бы "непропорциональным ответом" на сбитый беспилотник.

Советник президента Ирана Хесаммоддин Ашна в своем Twitter написал, что Иран "не может принять предложения к диалогу до тех пор, пока сохраняются угрозы и санкции".

Чиновница французского внешнеполитического аппарата Амели де Моншален в интервью телеканалу CNews сообщила, что Париж "отрицательно" относится к новым санкциям США и "не стал бы принимать участия в конфликте против Ирана".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал решение США о новых санкциях "незаконным". А замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что новые рестрикции только "усугубят ситуацию", к чему Вашингтон идет вполне "осознанно".