Трамп назвал стоимость 4-метрового забора вокруг Белого дома

Чиновники хотят потратить на строительство новой ограды вокруг Белого дома 50 миллионов долларов. При хозяйском подходе к делу это можно сделать значительно дешевле, заявил президент Дональд Трамп на встрече с избирателями в штате Индиана.

"Я сказал им, вы соображаете, что говорите? Это невозможно!", - комментировал Трамп перед публикой переговоры о возведения ограды. При этом президент обратился к владельцу строительной компании, участвовавшему в мероприятии, и спросил его, может ли он реализовать проект за меньшие деньги при льготном налогообложении? Присутствовавшим на митинге активистам понравился подход Трампа к решению проблем.

Между тем секретная служба США приняла решение установить вокруг Белого дома металлический 4-метровый забор. Строение будет выше предыдущего в полтора раза. Специалисты считают, что увеличить высоту конструкции необходимо в целях безопасности. Нарушители неоднократно преодолевали ограждение и проникали на территорию резиденции президента. Кроме того, были попытки протаранить ограду на автомашине.

