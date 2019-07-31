Трамп заявил о желании договориться с РФ о контроле над вооружениями

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что хотел бы заключить с Россией сделку в сфере контроля над вооружениями. "Мы занимаемся лишь тем, что увеличиваем то, что не нужно ни нам, ни им", - заявил американский лидер, имея в виду наращивание вооружения.

Трамп заявил в интервью С-Span, что Китай пытается догнать США и Россию, но при этом "сильно отстает". Он добавил, что Соединенные Штаты настроены на включение КНР в данное соглашение.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что ответ будет зеркальным. В марте российский лидер подписал закон о приостановлении договора.